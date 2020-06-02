Tarım ve gıda için yeni yasa geliyor: Hobi bahçesine yasak, sahte gıdaya hapis

Tarım ve gıda düzenlemelerinden oluşan yeni yasa teklifi çalışmalarında son noktaya gelindi. Tarım arazilerinin hobi bahçeleri için satılmasına ve bölünmesine izin verilmeyecek. Sahte gıda üretenlere verilen cezalar da ağırlaştırılacak. Hapis cezasından, markanın yasaklanmasına kadar bir dizi yeni kural getirilecek.

PREFABRİK EV

Edinilen bilgiye göre, 30 maddelik paketle ilgili olarak AK Parti grup yönetiminde bakanlık bürokratlarında katılımıyla iki kez toplantı yapıldı. Yapılan toplantılarda, daha önce Meclis’e gönderilen taslağa, yeni maddeler eklendi. Yapılan toplantılarda, hobi bahçesi yapmak için tarım arazilerinin bölünerek satılmasının önüne geçilmesi gerektiği belirtildi. Arazi sahiplerinin bu satışı karlı bulduğu, ancak bunun tarımsal üretime hiçbir katkısının olmadığı, tarım arazilerinin parçalandığı aktarıldı. Uzun süreden beri tartışılan bu konuda, siyasiler de tarım alanlarının hobi bahçeleriyle yok edildiğini, beton zemin dökülüp prefabrik evler yapıldığı, bunların zamanla konuta dönüştürülerek, tarım arazilerinin yok edildiğini dile getirmişlerdi. 200-500 metrekareye bölünen tarım arazilerinin kurulan kooperatifler aracılığıyla inşaat alanlarına dönüştürüldüğü belirtiliyor. Düzenlemeye, tarım arazilerini hobi bahçesi için bölünerek satılmasına engelleyen hüküm konuldu.

YASA TEKLİFİNDEKİ HÜKÜMLER

Sahte gıda üretimine, reklamı ve pazarlamasına ilişkin yeni kuralları da içeren yasa teklifinde yer alan bazı hükümler şöyle:

- Tarım arazilerinde birbirine komşu araziler ile ilgili ön alım hakkı yeniden düzenlenecek. Bununla ilgili yaşanan kötü niyetli uygulamaların önüne geçmek için, arazinin komşu tarafından alınmaması durumunda başkalarına satışına kolaylık getirilecek.

- Medyada gıda konusunda bilimsel bir veriye dayanmadan yanıltıcı yayın yapan ve yaptıranlara cezalar arttırılacak. Bu durumdan sadece şahıslar değil, medya kuruluşları ve tv kanallarına da ceza verilecek.

SAHTE BAL GİBİ ÜRÜNLER

- Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür yayınların ve yayına katılanların açıklamalarını değerlendirecek bir bilim komisyonu kuracak. Komisyon, hangi kuruluş ve hangi programın yanıltıcı vasfa girip girmediğine ilişkin tespitler yapacak. Komisyon, şikayet üzerine veya resen devreye girerek gereken işlemleri başlatacak.

- Taklit ve tağşiş gıda üreten firmaların, isim değiştirerek faaliyetlerini sürdürmeleri engellenecek. Bu şekilde üretim yapanlara verilen cezalar arttırılacak. Yasalara aykırı şekilde üretim yapan firmaların kapatılması söz konusu olabilecek.

HAPİS CEZASI

- Suçun tekrarı durumunda, hapis cezası ve firmanın üretimden men edilmesine kadar cezalar getirecek. Gerekirse hapis, üretim ve sektörden men cezası aynı anda verilebilecek.

- Taklit ve tağşiş ürünlerin kötü malı iyi gösterme, kaliteli bir malı ambalaj ve etiketiyle taklit etme veya maliyeti düşürücü müdahalelerin cezaları arttırılacak.

- Halk sağlığını açıkça tehlikeye atanlara, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ayrıca suçun 2 yıl içinde tekrarlanması durumunda 5 yıl ile 10 yıl süreyle ticari unvanları ellerinden alınabilecek.

- Tütün kaçakçılığı ile ilgili önlemler alınacak. Makaron, sarmalık ve kıyılmış tütün mamulü tüketiminde kullanılan içi boş sigara tüpü ile ilgili düzenlemeler olacak. Yasal boşluktan yararlanarak kurulan fabrikalar, atölyelere yeni kurallar getirilecek.