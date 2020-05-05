Tarım ürünleri ithalinde yetkili idareler düzenlendi

Ticaret Bakanlığının, Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.



Tebliğle bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan ham maddelerin ithalat kontrollerinin yürütüleceği yetkili il tarım ve orman müdürlükleri belirlendi.



Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş gümrük işlemlerinin daha kolay, hızlı ve etkin gerçekleştirilebilmesi amacıyla yetkili gümrük idareleri listesine İnebolu Gümrük Müdürlüğü ve yetkili il tarım ve orman müdürlükleri listesine Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü eklendi.



Sadece canlı balıklar ve balıkçılık ürünleri girişine yetkili Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, tüm hayvancılık ürünleri için yetkilendirildi.