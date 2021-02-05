Tarım ürünleri ihracatı Kovid-19'a rağmen arttı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,5 artarak 15 milyar 48 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 2 milyar 63 milyon 951 bin dolara yükseldi. Tarım ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti.

Bu artış dış ticaretin olumsuz etkilendiği salgın ortamında gıdaya olan talebin arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde, Türkiye'nin sanayi ihracatı yüzde 0,1 artarak 11 milyar 116 milyon 936 bin dolar, madencilik ihracatı ise yüzde 7,4 artışla 353 milyon 423 bin dolar oldu.



TARIM İHRACATINDA HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR SEKTÖRÜ LİDER

Sektörlere göre bakıldığında tarım ihracatında en fazla dış satımı 601 milyon 104 bin dolarla hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü gerçekleştirdi. Söz konusu sektörü 454 milyon 63 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 279 milyon 79 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 217 milyon 214 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 191 milyon 187 bin dolarla fındık ve mamulleri, 129 milyon 884 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 104 milyon 109 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 59 milyon 334 bin dolarla tütün, 15 milyon 962 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 12 milyon 16 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri izledi.

Tarım sektörünü oluşturan 10 alt sektörden 6 tanesinin ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydederken, 4 sektörün dış satımında ise azalış görüldü.



EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Tarıma bağlı sektörler arasında en fazla ihracat artışını yüzde 9,3 ile yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü, yüzde 9 ile süs bitkileri ve mamulleri, yüzde 4,3 ile fındık ve mamulleri, yüzde 4,1 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 3 ile hububat bakliyat ve yağlı tohumlar, yüzde 0,3 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri izledi.

Söz konusu dönemde dış satımda en fazla azalış yüzde 34,7 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörün ardından ihracatta tütün sektöründe yüzde 25, kuru meyve ve mamulleri sektöründe yüzde 8, meyve ve sebze mamulleri sektöründe yüzde 1,5 azalış görüldü.