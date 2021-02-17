Tarım makinelerinde 30 milyon dolarlık ihracat

Üretimde periyodik olarak ne kadar verimli olduklarını ölçerek, en fazla verim artışı sağlayacak yatırımları yapmaya odaklandıklarının altını çizen Türkay, “Ülkemiz ve dünya genelinde tarım makineleri ve teknolojileri alanında oldukça dinamik bir pazar söz konusu olduğundan, hatlarımızı akıllı ve esnek üretime uygun hale getirecek stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Bu dinamik pazarda ürettiğimiz ürünlerin daha çeşitli olması ve teslimatlarımızın daha kısa sürelerde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunun için Endüstri 4.0 uyumlu yeni üretim yatırımlarımız ile sektörümüzde verimli üretimin öncüsü olarak 2021 yılında da emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.







‘LİDER OLDUK’

2020 yılında koronavirüs nedeniyle tarihte benzeri görülmemiş bir krizin eşiğine gelinmesinin tarım sektörünün yükünü arttırdığına vurgu yapan Türkay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm dünya benzer kısıtlamalarla kendi ülke vatandaşlarını pandemiden korumaya çalıştı ve hala da çalışıyor. Dünyada yüz milyonlarca insan evlerine kapanmak zorunda kaldı. İnsanlar evlerinde daha çok vakit geçirince gıda ürünlerine olan talep de arttı. Tüketimin artması doğal olarak tarım sektöründe üretimin artmasını tetikledi. Mevcut bayi ağımız ile Türkiye’nin yüzde 80’ine hitap ettik. Son birkaç yıldır olduğu gibi tarım ve metal işleme makineleri grubunda Ege Bölgesi üretici firmaları arasında en fazla üretimi ve yatırımı gerçekleştiren, en fazla istihdam sağlayan birinci firma olmayı 2020 yılında da koruduk. Toplam satışlarımızın yine ortalama olarak belirtirsek yüzde 70 varan oranda ihracattır ve ihracatta 30 milyon dolar ile kendi grubumuz içinde Ege Bölge birinciliğimizi bu sene de sürdürdük.”