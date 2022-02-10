Tarım kredilerine ödeme kolaylığı

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Bankadan yapılan açıklamaya göre takipteki tarımsal kredilerin 31 Mart’a kadar tek seferde ödenmesi halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için gecikme faizi alınmayacak. “Ziraat Bankası, tarımsal faaliyette bulunan müşterilerinin tüm ihtiyaçlarının finansmanındaki desteğine ek olarak, ödeme güçlüğü yaşayan tarımsal kredi borçlusu müşterilerine de ödemelerini kolaylaştırıcı imkânlar sağlıyor” denilen açıklamada yeni programın detaylarını Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk açıkladı.

5 MADDEDE YAPILANDIRMA

Türk’ün açıkladığı imkânlar şöyle:

1- “30.11.2021 tarihinde takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine yönelik ödeme kolaylığı sunuluyor.

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2- 31.03.2022 tarihine kadar sürecek uygulamada, takip hesaplarında bulunan tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecek.

3- Takipteki tarımsal kredinin tek seferde ödenmesi imkânı bulunmaması halinde ise cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borç, tarımsal faaliyetine devam eden müşterilerin gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.

4- Ziraat Bankası’nın takipte tarımsal kredi borcu bulunan müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

5- 30.11.2021 tarihinde tarımsal kredilerden kaynaklı takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşteriler uygulamadan faydalanabilecek.”

‘ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ’

Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin yanında olmaya devam edecek olan Ziraat Bankası, tarım sektöründe kredi kullanmış olup ödeme güçlüğü sebebiyle takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşterilerimize büyük bir ödeme kolaylığı sağlamıştır. Ödeme kolaylıklarından faydalanmak isteyen müşterilerimizi şubelerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.