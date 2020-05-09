Tarım Kredi yem üretim kapasitesini artırıyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın Tarım Kredi Yem AŞ için atılım yılı olacağını söyledi. Şirketin geçen yılki performansı ve gelecek döneme ilişkin hedeflerini değerlendiren Poyraz, "Tarım Kredi Yem AŞ geçen yıl 1,1 milyon ton yem üretimi gerçekleştirdi. Bu yıl Sakarya fabrikasının revizyonuyla ilave 40 bin ton, İzmir-Tire ve Şanlıurfa fabrikalarının devreye alınmasıyla ilave 480 bin ton kapasite artışı sağlanarak, toplam kapasitemiz 1,8 milyon ton olacak. Ayrıca Kütahya fabrikasının 8 bin tonluk çelik silo yatırımı, Elazığ'a 2 bin 400 metreküplük yatay depo yatırımı, Balıkesir'e bakım atölyesi yatırımı ile başkentte Ankara Üniversitesi Teknokent içinde yer alan Ar-Ge yatırımlarının tamamlanması planlanıyor. Toplam 156 milyon lira tutarındaki tüm bu yatırımlar yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Yatırımları planlanan, yılda 240'ar bin ton kapasiteli Erzurum ve Kırklareli fabrikalarının da devreye alınmasıyla yem üretim kapasitesinin 2,2 milyon tona ulaşacağı bilgisini veren Poyraz, böylece, Tarım Kredi Yem AŞ'nin 2023 yılında kapasitesini iki katına çıkarmış olacağını dile getirdi.

TARIM KREDİ YEM BU YIL 371 BİN TON ÜRÜN ALACAK

Tarım Kredi'nin ortaklarına sağladığı önemli hizmetlerden birinin de ortak ürün alımları olduğuna işaret eden Poyraz, "Şirketimiz Tarım Kredi Yem, 2019'da 254 bin ton ürün alımı yaparken, bu yıl miktarı 371 bin tona çıkarmayı planlamıştır. Böylece ortak ürünün ham madde içindeki payı yüzde 23 seviyelerinden yüzde 30'lara çıkmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

2019'da kanatlı yemlerini Tarım Kredi'nin ortaklarına sunan Tarım Kredi Yem AŞ'nin ürün yelpazesini balık yemlerini de ilave ederek genişleteceğini dile getiren Poyraz, ayrıca Tarım Kredi ortaklarının ürünlerinin katma değerli bir şekilde son kullanıcılarla buluşması ve ithal ikamenin sağlanması amacıyla buzağı maması, bebek maması ve süt ürünleri üretimine yönelik yatırımların da planlandığını bildirdi.

"YEMDE FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİK"

Fiyatların artışa geçtiği kış aylarında yemde indirim yaptıklarını söyleyen Poyraz, "Biz bu dönemde fiyatları indirince diğer fabrikalar da bize eşlik etti. Ayrıca üretimde kullanılması için çiftçimizden arpa, buğday ve mısır almaktayız. Bu yıl çiftçimizden 300 milyon liralık hububat aldık." dedi. Poyraz, çiftçinin ürününü piyasa fiyatlarının üzerinde alıp, piyasanın altında yem olarak satışa sunduklarını belirterek, diğer ürünlerde olduğu gibi yemde de üretici ve çiftçi arasında köprü olmaya devam edeceklerini dile getirdi.