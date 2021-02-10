Tarım Kredi ürün alımını hızlandırdı

Koronavirüs salgını süreci, tarımsal üretim ve gıda arzının ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Tarladan sofraya gıda arzı zincirinin ülkeler için giderek daha önemli hale geldiğini belirten Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlama ve sürdürülebilir kılmanın yolunun tarımda millileşmeden geçtiğini ifade etti. Poyraz, son yıllarda yerli tohum ve traktör ile yeni sulama projeleri gibi atılan adımların sevindirici gelişmeler olduğunu dile getirdi.

1.1 MİLYON TON ÜRÜN

Sözleşmeli üretim kapsamında 2020’de 400 bin ton ürünü, 9 bin 645 çiftçiden, 1 milyar lira bedelle aldıkları bilgisini veren Poyraz, yıl sonu itibarıyla sözleşmeli üretim hedeflerini yakaladıklarını söyledi. Poyraz, geçen yıl en az 300 çeşit ürünün kooperatifler tarafından alındığını ifade ederek, 365 milyon lira karşılığı 280 bin ton arpa, 415 milyon lira bedelle 210 bin ton yaş meyve sebze, 270 milyon lirayla 71 bin ton ayçiçeği, 285 milyon lira bedelle 180 bin ton dane mısır başta olarak üzere toplam 1 milyon 116 bin ton ürün alımı yapıldığını aktardı.



ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

Alımları hızlandırdıklarını vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti: “Ürünlerin çiftçilerden direkt satın alınıp pazara ulaştırılmasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi görmek için adımlar atıyoruz. 2017 yılında 453 milyon liralık ürün alımı gerçekleşti. 2018 yılında 800 milyon liralık, 2019 yılında 1 milyar 250 milyon liralık satın alım yapılırken, 2020 yılı için 2.4 milyar liralık ürün alım rakamını yakaladık, alımlarımız artarak sürecek. Bu rakamı 2021 yılında, 1.5 milyar lirası sözleşmeli üretim olmak üzere, toplam 3.7 milyar liraya taşıyacağız.” Poyraz, çiftçilere üretim planlamasında rehberlik yapmak başta olmak üzere üretim süreçlerindeki verimliliğini artıracak yapılanmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



Fahrettin Poyraz, gıda arz güvenliğinin Tarım Kredi’nin 2023 tarım politikası içinde öncelikli konularından birisi olduğuna işaret etti.