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Tarım Kredi marketlerinde indirim bugün başlıyor

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#Tarım Kredi #İndirim#Market
Tarım Kredi marketlerinde indirim bugün başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 06:36

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, yüzde 50'ye varan indirime gidiyor. İndirim kampanyası bugün başlayacak.

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81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.

İndirim kampanyası bugün başlayacak, 2 Kasım'a kadar devam edecek.

Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.

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#Tarım Kredi#İndirim#Market

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