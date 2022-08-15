Tarım Kredi marketlerinde indirim bugün başlıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 30'u aşkın üründe indirim yapılacak. İndirimler bugünden itibaren geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit ürünlerde de süratle indirime gidecek. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın, sen başa baş çalışacaksın" dedi.

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ET VE SÜT KURUMU DA İNDİRİMLERE BAŞLAYACAK

Et ve Süt Kurumu da gerekli tedarikleri sağladıktan sonra paketli ürünlerini indirimli olarak satışa sunacak.

İŞTE İNDİRİM GELECEK ÜRÜNLER

Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, şeker, tavuk ürünler, tam yağlı süt, bal, zeytin çay, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu.

BAKAN NEBATİ'DEN ZİNCİR MARKETLERE MESAJ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yapılan indirimlerin diğer zincir marketler tarafından da yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Nebati "Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıyoruz: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi (yarın) gününden itibaren 30’dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir" dedi.

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ZİNCİR MARKET VURGUSU

Bakan Nebati "Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz.

Küresel gıda fiyatlarının geçtiğimiz şubat ayında kırdığı rekorun ardından, düşüş trendine girerek nisan ayında yüzde 0,8; mayıs ayında 0,6; haziran ayında 2,3 ve temmuz ayındaysa yüzde 8,6 düşüş göstermesi söz konusu olmuştur.

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Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak 'Birlikten Berekete' anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.