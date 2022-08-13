Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti: Yeni gelişmeyi Bakan Kirişci duyurdu

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mersin Erdemli'de Üreticiler Buluşması'nda konuştu. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünlerle kasap reyonlarının açılacağını duyurdu.

"HERKESİN LEHİNE BİR ADIM ATMIŞ OLACAĞIZ"

TRTHaber'de yer alan habere göre; Kirişci, küçükbaş hayvan sayısının 57,5 milyona, büyükbaş hayvan sayısının da 18 milyona çıktığını ifade etti. Bu artışların fiyatlara indirim olarak yansıdığını söyledi.

Bakan Kirişci, "Bu 1300 tane Tarım Kredi marketlerde inşallah bunlarda da özellikle kasap reyonunun Et Süt Kurumu tabelasıyla donatacağız. Kardeş kuruluş kardeş organizasyon olarak Tarım Kredi marketlerde de bu etlerin satışını sağlayacağız. Böylelikle hem Et Süt Kurumunu, hem de üreticimizi, hem tüketicimizi herkesin lehine bir adım atmış olacağız. Canlı hayvan varlığımızda bir artış var, bunun belirli ölçülerde eritilmesi lazım. Nasıl yapacağız bunu, içeride et tüketimini teşvik ederek. Bunun için ne yaptık, et süt kurumu olarak küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirime gittik. Biz asla ve katha almış olduğumuz canlı hayvanların fiyatlarında bir indirime gitmedik. Biz bunun üreticimizin de lehine olsun diye yaptık." ifadelerini kullandı.

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MARKETTE İNDİRİM PAZARTESİ BAŞLIYOR

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile enflasyonla mücadele çerçevesinde temel tüketim ve et ürünlerinde geniş bir indirim kampanyası başlatıyor.

Kampanya çerçevesinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulanmasına geçilecek. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak: “Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi.”

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Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak.

Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusunun ayrıca yapılacağı belirtildi. Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bin 400’e yakın hizmet noktasında üreticilerin yerli ve doğal ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. (İHA)