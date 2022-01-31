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Tarım Kredi Kooperatifleri’nde devir teslim

#Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri#Hüseyin Aydın#Fahrettin Poyraz
Tarım Kredi Kooperatifleri’nde devir teslim

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aydın, görevi Dr. Fahrettin Poyraz’dan devraldı.

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Tarım Kredi Kooperatiflerinde yaşanan görev değişiminin ardından devir teslim töreni yapıldı. Törende eski Genel Müdür Fahrettin Poyraz görevi, Genel Müdür Hüseyin Aydın’a devretti.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğündeki devir teslim törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Daire Başkanları, şirket yöneticileri ve birim müdürleri katıldı.

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BAKAN YARDIMCISI METİN: HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Bakan Yardımcısı Fatih Metin, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin, ülkenin en önemli çiftçi kuruluşu olarak bugüne kadar çiftçinin yanında yer aldığını belirterek, “Bundan sonra da yanında olmaya devam edecek. Tarım Kredi Kooperatifleri, iştirakleri ile birlikte kendi alanında önemli işlere imza atan bir kurumdur. Bu bayrak değişiminin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Başkan Köksal Kacır ise, “Fahrettin Bey, Tarım Kredi Kooperatiflerine bir ivme kazandırdı. Yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatından da başarılar diliyorum. Hüseyin Aydın Beyefendiye de yeni görevi hayırlı olsun diyorum. İnşallah daha güzel işler yapacağız” diye konuştu. Görevi Fahrettin Poyraz’dan devralan Genel Müdür Hüseyin Aydın ise şunları söyledi:
“Bu değişimin hayırlı olmasını diliyorum. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Umarım mahcup olmayız. Fahrettin Beyle uzun yıllardır tanışıyoruz. Bugüne kadar olan hizmetlerinden ötürü Fahrettin Beye teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyorum.”

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Fahrettin Poyraz da, “İyisiyle kötüsüyle 4 yıldır beraber çalıştığım mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bizim rutin olarak yaptığımız işler yanında, özellikle Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin talimatlandırdığı işler var. Hüseyin Aydın ismi, bizim için, Türk finans sektörü için değerli bir isim. Hüseyin Bey, bizim bıraktığımız yerden bu işleri alarak daha ileriye taşıyacak. Kurumumuza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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#Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri#Hüseyin Aydın#Fahrettin Poyraz

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