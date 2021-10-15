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Tarım Kredi Kooperatif Marketler"in 500'üncü şubesi açıldı

#Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri#Tarım Kredi Kooperatif Marketler#Ekonomianasayfa
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 500üncü şubesi açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üreticilerden aldıkları ürünleri Tarım Kredi Kooperatif Marketler aracılığıyla tüketicilere ulaştırdıklarını belirterek, "500'üncü şubesini açtığımız Tarım Kredi Kooperatif Market, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın beklenti ve talepleri sonucu ortaya çıkmıştır." dedi.

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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Tarım Kredi Kooperatif Marketler"in 500'üncü şubesinin Altındağ'daki açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, çiftçilerin üretimde ihtiyaç duydukları tohum, gübre, yem, mazot, tarım alet ve makineleri, sulama sistemleri, sera örtüsü ve sigorta gibi girdilerin tamamını temin ettiklerini söyledi.

İşte o market Tarım Kredi Kooperatifi marketini inceledik

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Tarım Kredi Kooperatif Market ile çiftçilerin alın teri ürünlerinin doğrudan tüketiciyle buluşturulabilmesini hedeflediklerini vurgulayan Poyraz, "500'üncü şubesini açtığımız Tarım Kredi Kooperatif Market, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın beklenti ve talepleri sonucu ortaya çıkmıştır. Ortaklarımızdan aldığımız doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerimizde işleyerek veya işleterek kooperatiflerimizin yanı sıra Tarım Kredi Kooperatif Marketlerimiz aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz. Çiftçilerimizin üretim ihtiyaçlarını karşılarken girdi fiyatlarında karlılık yerine memnuniyeti önceliyor, Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bu fiyat politikasıyla piyasa düzenleme görevi de yapıyoruz." diye konuştu.

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Tarım Kredi'nin aynı zamanda kooperatifler aracılığıyla çiftçilerden arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, çeltik, yaş sebze ve kuru üzüm gibi ürünler başta olmak üzere 300 çeşit tarımsal ürünün piyasa fiyatlarından alımını yaptığına dikkati çeken Poyraz, bu yıl da 1,5 milyar lirasını sözleşmeli üretim olmak üzere, 3,7 milyar liralık ürün alımı yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

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"GAYEMİZ 1000 ADET MARKETİ 2022 YILI İLK ÇEYREĞİNE KADAR HİZMETE ALMAK"

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin amacının özel sektörle rekabet etmek değil, ihtiyaç duyulan ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamak olduğunu belirten Poyraz, şunları kaydetti:

"Başlangıçta fiyat regülasyonu amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanarak ilk mağazasını 2017 yılında açtığımız, vatandaşlarımızın da büyük ilgi gösterdiği Kooperatif Market için yaptığımız değerlendirmeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize işaret ettiği hedef doğrultusunda kısa sürede ülke genelinde teşkilatlandık. Şu anda 47 il, 227 ilçede 499 şubesi bulunan Kooperatif Market’in 500'üncü şubesinin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha yolun başındayız. Gayemiz, Kooperatif Market Projesi'ni ülkemizin her köşesinde tüketicilerimizle buluşturmak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği 1000 adet marketi 2022 yılı ilk çeyreğine kadar hizmete alarak gıda enflasyonuyla mücadeledeki etkinliğimizi artırmak olacak."

Ankara Valisi Vasip Şahin de Tarım Kredi Kooperatif Marketler'in vatandaşa kaliteli, temiz ve olabildiğince ucuz ürünler sunduğuna işaret ederek, "Bundan çok daha önemlisi üretici ile tüketici arasındaki aracı kurumların maliyet farkının en aza düşürülmesi hedefini de yakalayan bir anlayış. Herkesin talep ettiği, beklediği bir hizmetti bu." ifadelerini kullandı.

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Marketlerin piyasayı regüle etmeyi amaçladığını anımsatan Şahin, şu değerlendirmede bulundu:
"Özel sektörün 'Devlet bizimle rekabet ediyor' gibi bir endişeye kapılmasına hiç mahal yok. Aksine belki onların da yaptığı hizmetin daha kurallı bir şekilde yapılmasında, onların önüne açılan bir fırsat kapısı olduğunu düşünüyorum. Bu marketler vatandaşlarımıza en memnuniyet verici hizmeti yapacaktır."

Açılış konuşmalarının ardından Vali Şahin ile Poyraz, marketi gezdi.

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#Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri#Tarım Kredi Kooperatif Marketler#Ekonomianasayfa

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