Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın: Fiyat regülasyonu sağladık

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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi’nin haziranda bünyesine kattığı, Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ adına tescil ettirilen Oruçoğlu Yağ fabrikasını ziyaret etti, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ayçiçeğinde yurtdışı ile yurtiçi fiyatları arasında farklılıklar oluştuğuna dikkat çeken Hüseyin Aydın, “Bu fark oluştuğunda biz ticari davranmak yerine ülkedeki üreticilerin malını almayı tercih ettik” dedi. Stoklarında halihazırda en az 6 aylık ayçiçek yağı olduğunu vurgulayan Aydın, “Buna rağmen üreticilerimizden bu yıl da ayçiçeği almaya devam edeceğiz. Biz bu yıl ve gelecek yıl da ithalat yoluyla değil de içerideki üretimle ihtiyaçlarımızı gidereceğiz” diye konuştu.

Aydın, kamuoyunda Tarım Kredi’den oyuncu olarak fiyatları aşağı indirmesi yönünde bir beklenti olduğunu; ancak fiyatların bu beklentiyi karşılamadığını kabul ettiklerini söyledi. Fiyatları aşağı indiremediklerine ancak fiyatların yukarı yönlü hareketini kontrol ettiklerine dikkati çeken Aydın, “Hiçbir oyuncu bizim fiyat stratejimizi göz ardı ederek fiyatlama yapmadı. Bu yönüyle bir fiyat regülasyonu sağladığımızı söyleyebilirim. 2023’te bütün grubun kârlılığı yüzde 2’ydi. Bizim fiyatlarımız piyasayı kesinlikle regüle ediyor. Raflarımızdaki ayçiçeği yağı şu anda çok makul fiyatlarda” değerlendirmesinde bulundu.

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YENİ TESİS HEDEFİ

Ürünlerin işlenip yüksek katma değerli hale dönüştürülerek tüketiciye ulaştırılması fonksiyonunu da yerine getirdiklerini kaydeden Aydın, cazip satın almaları değerlendirdiklerinin altını çizdi ve şöyle devam etti: “Bizim tarım ekosisteminde gerekli bir sanayi tesisi bulduğumuzda bu bir fırsat alımına vesile olacaksa onu alacağız. Aynes, SİVTAŞ ve son olarak Oruçoğlu ile üç büyük alım yaptık. Market için büyük depo yatırımları yaptık. Bu yıl için yeni bir alım programımızda yok ama bir fırsat olursa değerlendirmeyi her zaman düşünürüz.”

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GÜNLÜK 300 TON RAFİNE YAĞ ELDE EDİLİYOR

Tesisi almadan önce, fason üretim noktalarına yıllık 5 milyon dolar bedel ödemek zorunda kaldıklarını anlatan Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Niyazi Arslantaş, “Bu entegre tesisin alınmasıyla artık bu bedeli ödememize gerek kalmayacak” dedi. Arslantaş, tesislerde günlük 700 ton çekirdek kırma, 300 ton rafine yağ elde etme işlemi yaptıklarını belirterek şöyle devam etti: “Yaklaşık 310-320 ton ambalajlama kapasitesine sahip bir tesis burası. Yıllık olarak da 210 bin ton çekirdek kırma kapasitesine şu anda ham yağ olarak yetişmiş bulunuyoruz. Ölçek olarak toplam kapasitede 4 kampüsümüzde Trakya ve Afyon kampüsümüz olmak üzere artık Türkiye’de ilk üçte bir oyuncuyuz. Bu tesisi 18 milyon dolar gibi bir rakama bünyemize kattık.”