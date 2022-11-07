Tarım Kredi Genel Müdürü Aydın: Tüm illere yayılacak, pilot 6 şehir seçildi

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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, TRT Haber'de KOOP Bakkal projesinin detaylarını anlattı.

Hüseyin Aydın'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

81 ilimizde ve 500 ilçemizde Tarım Kredi market olarak hizmet veriyoruz. Daha çok tüketiciye ulaşmak adına iş ortakları ediniyoruz. 2023 yılının ilk yarısında vatandaşlarımız Tarım Kredi market ürünlerini asgari 3 bin noktada bulacak.

Tarım Kredi, 800 bin ortağı olan bir çiftçi kuruluşudur. Kamuyla bir iş birliği içindeyiz. Tarım sektörü için tartışılan üretiyor ama satamıyor konusunu Tarım Kredi çözüyor. Bir insan tarımsal faaliyet gösteriyorsa biz onun girdilerini temin ediyoruz. Ürettikten sonra biz ürününü satın alıyoruz. Kooperatiflerimiz vasıtasıyla, 40 fabrikamızda bu ürünleri alıp marketlerde satıyoruz.

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"UÇTAN UCA TARIMIN İÇİNDEYİZ"

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Tarım Kredi, 600 çeşit tali ürünü kendi üreten bir teşkilattır. İşi uçtan uca biz yapıyoruz.

Günlük bin ton süt kapasiteli fabrika aldık. Ayçiçek yağında, ilaçta, gübrede büyük yatırımlar yapıyoruz.

"TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN MARKETLERDEN DAHA UCUZA SATIŞ YAPIYORUZ"

Bizim birinci amacımız sürdürülebilirliktir kâr değil. Çok ortaklı olduğumuz için bütün mali verilleri kamu oyuyla şeffafça paylaşıyoruz. Tüketiciye en ekonomik şekilde ürünü ulaştırmak öncelikli hedefimiz. 70-72 kadar ana ürünü Türkiye’deki bütün marketlerden daha ucuza satıyoruz. En iyisini en ekonomik olarak veriyoruz.

Kalite ve nitelik olarak baktığınızda biz şu anda Türkiye'deki bütün marketlerden daha ucuza satış yapıyoruz. Biz bunu yaparken asla zarar etmiyoruz. Diğer marketlerle bizi kıyaslarken ürün kalitesine dikkat etmekte fayda var.

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"KOOP Bakkal PROJESİNDE AMACIMIZ DAHA FAZLA TÜKETİCİYE ULAŞABİLMEK"

Bakkal normal gündelik işlerini yapsın fakat 1 rafını bize ayırsın, biz ona iskontosunu verelim bizim ürünlerimizi satsın. Temel tüketim ürünlerini bakkallarımıza veriyor olacağız. Tarım Krediye ulaşamadım sorununu ortadan kaldırmış oluyoruz. Pilot 6 il seçtik fakat bütün illere yayılacağız. Zamanla toptancı gibi çalışmayı planlıyoruz.

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Ülke genelinde kıtlık veya bir ürünün kalmaması gibi bir şey söz konusu değil. Bizim üretimimizde bazı aksaklıklar zamanlama sıkıntıları oluyor. Onları da kısa sürede çözüyoruz. Biz üreticimizin ürününü satamama ihtimalini ortadan kaldırıyoruz. Türkiye'de ayçiçeği üretip de elimde kaldı diyen hiç olmadı.

Market kiraları en önemli maliyet unsurumuz. Olabildiğinde müşterinin en kolay gelebileceği yerlere marketlerimizi açıyoruz.

Sosyal medyada fiyatları paylaşılacak bir sosyal medya hazırlığımız var.