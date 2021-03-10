Tarım işçisi çocuklar için eğitim fırsatı

Örgütün başlattığı yeni programa göre, 2 yıl içinde 18 bin 300 çocuğa ulaşılarak, bu çocukların çalışma hayatından çekilmesi sağlanacak veya çalışmaya başlamaları önlenecek. Şanlıurfa, Diyarbakır. Mardin ve Adıyaman’dan göç eden, Bursa, Manisa, İzmir, Düzce, Sakarya, Ankara, Zonguldak, Eskişehir, Konya, Mersin, Adana ve Hatay’a gelen çocuklar program kapsamında olacak. Türkiye’de halen 720 bin çocuk çalışma hayatında bulunuyor.

4-7 AY SÜREYLE

ILO’nun açıkladığı yeni programa göre, Türkiye’de kısmen azalmış olsa da, çocuk işçiliği mevsimsel tarımsal üretimde halen bir sorun niteliğinde bulunuyor. Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, ekonomik ve sosyal nedenlerden ötürü, 4-7 ay süreyle seyahat eden ailelerine katılıyor, geçimlerine katkıda bulunmak için yaşlarına uygun olmayan işlerde çalıştırılıyor. Tarımda kullanılan makine ve ekipmanın tehlikeleri, pestisitlere maruz kalma, uzun çalışma saatleri, iklim koşullarına maruz kalma, ağır yük kaldırma, fiziksel zorlanma, izole ortamlarda çalışma gibi durumlar olumsuz barınma koşullarıyla birleştiğinde, çocuklarda yaşam boyunca sürecek kronik sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

EĞİTİM MATERYALİ

ILO’nun program kapsamı kapsamında ise, ulaşılacak 18 bin 300 çocuğa, eğitim materyali, hijyen kiti, giysi, ayakkabı, beslenme desteği sağlanacak. Taşımacılık hizmeti verilecek çocuk sayısı da 7 bin 825 olacak. Program boyunca 3 bin 500 aileye destek verilmesi hedefleniyor. Ayrıca tarım aracılarına ve bin 600 bahçe sahibine de eğitim verilecek.

5-11 YAŞ ARASI 31 BİN 680 ÇOCUK

ILO’nun açıkladığı programda, Türkiye’de çocuk işçiliğinin durumu, Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle anlatıldı. Buna göre Türkiye’de 720 bin çocuk işçi ekonomik faaliyet içinde bulunuyor. Bu çocukların yüzde 4.4’ü, bir başka deyişle 31 bin 680’i, 5 ila 11 yaş arasında bulunuyor. Çalışan çocukların yüzde 30.8’i tarımda, yüzde 23.7’si sanayide, yüzde 45.5’i hizmetler sektöründe yer alıyor. 5-14 yaş arasında çalışan çocukların yüzde 64’ü tarımda, 15-17 yaş arasında çalışan çocukların yüzde 51’i hizmetler sektöründe bulunuyor. Çocukların çalışma nedenlerinin başında ise ekonomik koşullar geliyor. Çocukların yüzde 35.9’u hanehalkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak, yüzde 34.4’ü iş öğrenmek, meslek sahibi olmak, yüzde 23.2’si hanehalkı gelirine katkıda bulunmak, yüzde 6.4’ü de kendi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Çalışan çocukların yüzde 65.7’si eğitime de devam ediyor.

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