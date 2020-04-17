Tarım işçilerinin izin yoğunluğu

Yaşanan yoğunluk üzerine polis ve tarım müdürlüğü yetkilileri, sık sık vatandaşları sosyal mesafeye uyulması konusunda uyardı. Bu arada, bir hafta içerisinde 17 bin kişinin seyahat izin belgesi başvurusunda bulunduğu ve sayınının 50 bine kadar çıkacağı öngörülüyor. Tarım müdürlüğünde izin belgesini almak için 10 gündür beklediğini ifade eden İbrahim Ay, “Bir imza için 10 gündür bekliyorum. Her gün köyden gelip gidiyoruz. Şehirde yaşamıyoruz. İzin almadan çıkış yaparsak yolda ceza yeriz. Daha önce 20 yaş altı ile 65 yaş üzerindekilere yasak vardı. Onun kalkmasıyla birlikte çoluk ve çocuğumuzla yola çıkacağız” dedi.

ÇOCUKLARLA SEYAHAT İZNİ

Tarım işçilerinin çocukları ile birlikte seyahat etmesi için izin verildiğini dile getiren Hüseyin Taş ise, “Biz 8 kişilik bir aileyiz. Daha önceden 20 yaş altındaki çocukların seyahat etmesine izin verilmiyordu. Ancak bu sorun bizlerin ailelerinin muaf tutulması ile büyük bir yükten kurtulduk. Bunun için devlet yetkililerine teşekkür ediyorum. Ailemle birlikte Polatlı’ya gitmek için izin belgesini aldıktan sonra yola çıkacağız” diye konuştu. Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Abdullah Melik de şunları söyledi: “Şanlıurfa tarım ve tarım işçisi konusunda potansiyeli oldukça yüksek bir ilimizdir. Şanlıurfa genelinde gezici ve geçici tarım işçisi 80 bin civarında. Bunlar aileleriyle birlikte 350-400 bin civarında bir nüfusu oluşturuyor. Şanlıurfa´dan 40 ile mevsimlik tarım işçisi gidiyor. Seyahat belgesini alan işçiler rahatlıkla çalışacakları bölgeye gidebilecekler. Bunun için gitmeden önce tarım müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor. Bu yüzden tarım müdürlüklerinde sosyal mesafeye aldırış edilmeden yoğunluk oluştu.”

YOL MASRAFLARI İKİ KATINA ÇIKTI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu sayısını düşmesi nedeniyle işçilerin yol ücretlerinin 2-3 katına çıktığının altını çizen Abdullah Melik, “Bunların yol ücreti ve sağlık güvencelerinin devlet tarafından karşılanmasını savunuyoruz. Bunlar hep birlikte yaşayan insanlardır” diye konuştu.