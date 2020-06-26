Tarım işçilerine ‘izin’ şartı geldi

Bunlardan biri de mevsimlik tarım işçilerine yönelik alınması gereken önlemler rehberi oldu. Rehbere göre, COVID-19 hastalığının bulaşıcılığı göz önünde bulundurularak mevsimlik tarım işçilerinin (MTİ) yerleştikleri çadır ve çalışma alanlarından başka bölgelere, ilçelere ve illere izinsiz geçiş yapmaları önlenecek. İşte rehberlerin ayrıntıları:

SOSYAL TEMAS OLMAYACAK

Seyahatleri sırasında tüm araçlarda şüpheli COVID-19 vakaları için koltuk ayrılacak. Yolcu otobüslerinde ve uçaklarda en arka sıra, trenlerde orta vagonda arka iki sıra veya kapalı olan yemek vagonları bu amaçla kullanılacak. Mevsimlik tarım işçileri konaklayacakları alana geldiklerinde İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verilecek. Çevrede yaşayanlar ile sosyal teması olmayacak. Günlük ihtiyaçların sağlanması için temsilci seçilecek. Bu temsilci toplu halde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin tüm ihtiyaçlarını günlük olarak temin edecek. Bu temsilci aracılığı haricinde dışarıdan alışveriş yapılmayacak.

ÇADIR MESAFESİ

MTİ’de bağışıklama, gebe takibi vb. rutin sağlık hizmetlerinin aksatılmamasına dikkat edilecek. Çadırlarda arasında en az 1.5 metre mesafe olması ve çadır alanının çadırda kalacak kişi başına en az 3 metre kare alan düşecek büyüklükte olması sağlanacak. MTİ’ne yönelik olarak İl/ilçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından COVID-19’dan korunmaya yönelik alınacak önlemler konusunda pekiştirme eğitimi verilecek, temsilci tarafından temassız ateş ölçer ile ateş ölçümleri ve semptom sorgulamaları 5-7 günlük periyotlarda yapılacak.

HANGİ İŞYERİNDE KAÇ KİŞİ BULUNACAK?

- 4 metrekareye bir kişi olacak işyerleri: Ayakkabı ve çanta satışı yapan esnaf, bakkallar, büfe, kantin ve bayiler, kasap, manav, kuruyemişçi, balıkçı ve diğer gıda satış yerleri, kitap ve kırtasiye mağazaları, konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyeler, kuyumcu, bijuteri ve saatçiler, oyuncak mağazaları, terzi, ayakkabı tadilat işletmeleri, kuru temizlemeciler, beyaz eşya ve mobilya mağazaları, kozmetik ve parfümeri mağazaları, akaryakıt istasyonları, elektronik ve telekomünikasyon mağazaları, elektrik, su, doğalgaz vb. tesisatçılar.

- 6 metrekareye bir kişi olacak işyerleri: Spor salonları ve fiziksel aktivitelerin yapıldığı diğer yerler.

- 8 metrekareye bir kişi olacak işyerleri: Müzeler, AVM’lerdeki iş yerleri, market ve süpermarketler.

- 10 metrekareye bir kişi olacak iş yerleri: AVM ve plazalar.

HAVALİMANINDA KORUYUCU EKİPMAN

Havalimanında üst aramasında görevli kişiler ile pasaport kontrolü yapanların, görevleri sırasında kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanması sağlanacak. Tıbbi maske, gözlük/yüz koruyucu ve eldiven takacaklar. Ancak, eldivenin doğru kullanımı çok önemli. Değiştirilmeyen eldivenler kontaminasyona yol açacağından herhangi bir yüzeye dokunmamaya ve el hijyenine özen gösterilecek.