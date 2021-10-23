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Tarım için devrim gibi çalışma: YOMA

#TEKNOFEST#YOMA#Tarım
Tarım için devrim gibi çalışma: YOMA
Tuğba Öztürk

TEKNOFEST sponsorluğunda kolları sıvayan 4 genç, tarım için devrim gibi buluşa imza attı. YOMA (Yabani Otla Mücadele Aracı) adını verdikleri, tarlalardaki zararlı otlarla mücadele aracı tasarlayan gençler TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ilk beşe girmeyi başardı. Gençlerin hedefi aracı biraz daha geliştirip Türk tarımına armağan etmek… Araçla “Ispanak içine karışan zehirli otlar” da tarih olacak…

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Lise sıralarında 'Space and Beyond Technology' isimli 4 kişilik bir teknoloji takımı kuran gençler TEKNOFEST sayesinde hayal ettikleri ilk tasarımlarına imza attılar.

Şimdilerde her gibi farklı üniversitelerde öğrenim gören gençler, birlikte geliştirdikleri yabani otla mücadele aracını geçtiğimiz ay İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST 2021’de görücüye çıkardılar.

Tarım için devrim gibi çalışma: YOMA

YOMA festivaldeki Tarımsal İnsansız Kara Aracı yarışmasında da ilk beşe girmeyi başardı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği’nde okuyan Space and Beyond Technology takımı lideri Emre Uçar tasarladıkları aracın özeliklerini ve hedeflerini hürriyet.com.tr’ye anlattı.

Aracın temel amacını “Tarladaki yabani otlarla savaşmak” olarak açıklayan Uçar “Geliştirdiğimiz tarımsal insansız kara aracı, üzerinde bulunan kameralar sayesinde bölgede bulunan yabani otları tespit ediyor ve bu otlara ilaç püskürterek kurumasını sağlıyor” dedi.

Aracın tarlalarda kullanılmasıyla; “ıspanakların içine zehirli otların karışması” gibi vakaların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

 

Tarım için devrim gibi çalışma: YOMA

Aracın tarlalarda kullanılmasıyla; “ıspanakların içine zehirli otların karışması” gibi vakaların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

 

“KENDİ BAŞINA ÇALIŞABİLİYOR”

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Aracın, tamamen otonom bir şekilde, bünyesinde bulunan GPS ve yön bulma sensörleriyle tarlada rahatlıkla kendi başına dolaşabildiğini belirten Uçar şunları söyledi:

-Büyük tarlalarda yabani otları temizlemek zor bir iş. Ben yazları köyüme gidiyorum. Erzincan, Bahçeliköy'de bulunan tarla sahipleri ile konuştuğumda da yabani otların temizlenmesinin zorluğunu fark ettim. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencisi olduğum için bu sorunu çözme odaklı tarımsal insansız kara aracı geliştirdik.

2019 yılının sonbaharında, Trakya bölgesinde, hasat edilirken ıspanakların arasına karışan zehirli otlar yüzünden yüzlerce kişi zehirlenmişti. Uzun süre kamuoyunun gündemini meşgul eden 'vakalar' sonrası, ıspanak tüketiminde düşüş yaşanmıştı. Son olarak da geçtiğimiz hafta Giresun’da alkı kişi zehirlenmiş olay sonrası Valilik, halktan bir süre ıspanak tüketmemelerini istemişti.

Tarım için devrim gibi çalışma: YOMA

2019 yılının sonbaharında, Trakya bölgesinde, hasat edilirken ıspanakların arasına karışan zehirli otlar yüzünden yüzlerce kişi zehirlenmişti. Uzun süre kamuoyunun gündemini meşgul eden 'vakalar' sonrası, ıspanak tüketiminde düşüş yaşanmıştı. Son olarak da geçtiğimiz hafta Giresun’da alkı kişi zehirlenmiş olay sonrası Valilik, halktan bir süre ıspanak tüketmemelerini istemişti.

DAHA GÜÇLÜ MOTORLARLA YENİLENECEK

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-TEKNOFEST'e katıldığımız araç bizim ilk versiyonumuzdu. O yüzden hedeflediğimiz ilk 3'e giremeyerek yarışmada 5. olduk. Ancak şimdiki hedefimiz aracımızı daha da geliştirmek. Fark ettiğimiz sorunlardan bir tanesi aracımızın belli bir derecedeki eğimli tümsekleri çıkamaması ve aracımızın içerisinde çok fazla kablo karmaşası oldu. Aracımızın ikinci versiyonunda daha güçlü motorlar kullanarak ve özel elektronik kart dizayn ederek aracımızı geliştirme yapmayı düşünüyoruz.

-Bu eksiklerin tamamlanmasıyla da ilham aldığımız Bahçeliköy'e bu araçtan götürmeyi düşünüyorum.

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#TEKNOFEST#YOMA#Tarım

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