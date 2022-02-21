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Tarım-GFE yıllık yüzde 45,61 arttı

#Tarımsal Girdi#Türkiye İstatistik Kurumu#Ekonomianasayfa
Tarım-GFE yıllık yüzde 45,61 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 45,61, aylık yüzde 9,82 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verisini açıkladı. Buna göre Tarım-GFE'de, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 9,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,89 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,30, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 10,19 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 31,91, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 47,85 artış gerçekleşti.

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YILLIK TARIM-GFE'YE GÖRE 6 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

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Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 16,22 ile malzemeler ve yüzde 16,98 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 152,42 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 69,89 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

AYLIK TARIM-GFE'YE GÖRE 6 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,90 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 1,32 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 19,27 ile makine bakım masrafları ve yüzde 18,20 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

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#Tarımsal Girdi#Türkiye İstatistik Kurumu#Ekonomianasayfa

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