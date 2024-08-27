Tarım Bakanlığı’ndan yeni beslenme beyanları kılavuzu... Gıdada yanıltıcı karşılaştırma dönemi bitiyor

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TARIM ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği Hakkında Kılavuz hazırladı. Buna göre, artık yoğurt ile peynir, pudingle çikolata, kokolin ile çikolata, bisküvi ile dondurma, tereyağı ile margarin karşılaştırması yapılamayacak. Kılavuz’da yer alan ayrıntılardan öne çıkanlar şu şekilde:

“Yönetmelik hükümlerine uygun olarak piyasaya arz edilen gıdaların etiketi, tanıtımı ve reklamında kullanılan beslenme beyanları, yanlış, yanıltıcı, şüphe ve endişeye neden olmaksızın ortalama tüketicinin anlayacağı biçimde olacak. Ürünlerde enerji ve besin öğelerinde karşılaştırmalı beyan yapıldığında aynı kategoride aynı adla ürün bulunmaması durumunda aynı kategorideki benzer ürünle kıyaslama yapılabilecek.

‘SADE GOFRET KARŞILAŞTIRILAMAZ’

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Yoğurt ile peynir, pudingle çikolata, kokolin (compound chocolate) ile çikolata, bisküvi ile dondurma, tereyağı ile margarin karşılaştırması yapılamayacak. Portakal soslu kek ile meyveli kek (sossuz) karşılaştırılamayacak. Çikolata kaplamalı gofret ile sade gofret karşılaştırılamayacak.

DOĞAL ŞEKER DE YAZILACAK

İlave şeker içermez-şeker ilavesiz beyanını karşılayan gıdaların etiketinde, “ilave şeker içermez- şeker ilavesiz” beyanı yapılıyorsa, “DOĞAL OLARAK ŞEKER İÇERİR” ifadesi de büyük harflerle, beyanın yapıldığı her yerde, bu beyan ile birlikte, aynı yazı tipinde, aynı stilde ve arka plan rengi ile kontrast oluşturacak şekilde yer alacak. Şeker ikamesi olarak tatlandırma amaçlı bal, meyve suyu konsantresi, meyveli şurup, hurma şurubu, Hindistan ceviz şurubu gibi kullanılan ürünlerde ‘ilave şeker içermez-şeker ilavesiz’ beyanı yapılmaksızın, tüketiciyi bilgilendirmek amacıyla ne ile tatlındırıldığı yazılacak.”

TÜKETİCİ NE ALDIĞINI ANLAMALI

Beslenme Beyanları Yönetmeliği 2023 yılında yayınlanmıştı. Yönetmeliğe uygun hazırlanan kılavuz ile piyasaya arz edilen gıdaların etiketi, tanıtımı ve reklamında kullanılan beslenme beyanları, yanlış, yanıltıcı, şüphe ve endişeye neden olmadan tüketicinin anlayacağı biçimde olacak.

YANLIŞ BEYANIN YAPTIRIMI NE

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Yanlış beslenme beyanında bulunanlara; ürünlerinin piyasadan toplatılması, imha edilmesi, para cezası verilebiliyor. Fiilin üç yıl içinde tekrarlanması durumunda işletmecilere beş yıldan on yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men cezası da verilebiliyor.

PEYNİR TEBLİĞİ DE YENİLENECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, 8 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği’ni de yenilemeye hazırlanıyor. Tarım Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Peynir Tebliği Taslağı ilgili kesimlerin ve kamuoyunun görüşüne açılmıştı. Bakanlığın hazırladığı yeni peynir taslağına göre, vatandaşın yanılmasına neden olduğu için eritme peynirlerin artık yöresel peynirleri çağrıştıracak şekilde satılmasına izin verilmeyecek. Bu peynirlerin adının yazım punto büyüklüğü en az 3 milimetre olacak. Peynirlerdeki çeşni oranı yüzde 6 ile sınırlandırılacak.