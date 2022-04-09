Tarım Bakanlığı’nda 4 bakan yardımcısı aynı anda değişti

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece, Fatih Metin görevden alındı. Bu bakan yardımcılarının yerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider getirildi.

YENİ ATANAN BAKAN YARDIMCILARI

Ebubekir Gizligider: Nevşehir’de doğan Gizligider, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Nevşehir İnsan Haklarını Koruma Derneği ile Kapadokya Çevre ve Kalkınma Derneği Kurucu Üyesidir. 24. Dönemde Nevşehir Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyesi oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu üyeliği ile Bangladeş Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Gizligider evli ve iki çocuk babası.

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Nihat Pakdil: 1981 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nde Suni Tohumlama Anabilim Dalı’nda doktor unvanını aldı. Pakdil, 1981 yılında Ankara Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde veteriner hekimlik yaptı. 1992-1995 yılları arasında Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevini üstlendi, 1996-1997 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Pakdil, 2000 yılı Mayıs ayı ile 2003 yılı Şubat ayları arasında Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2003 yılı Şubat ayının başında Koruma ve Kontrol Genel Müdürü olarak atanan Pakdil, Mehdi Eker’in Bakanlığı döneminde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

İbdahim Yumaklı: İbrahim Yumaklı, 1992’de Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra iş hayatına 1993’te Marshall Boya AŞ’de ithalat işlemleri uzmanı olarak başladı. 2011 yılına kadar Marshall Boya ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı. 2011’de Al Jazeera Türkiye’ye transfer olan Yumaklı, 2012-2015 yılları arasında Cine5 TV’de Genel Müdürlük ve Ocak-Ekim 2016 arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörlüğü görevlerinde bulundu. 28 Ekim 2016’da GÜBRETAŞ’a vekaleten Genel Müdür olarak atandı. 5 Mayıs 2017’de genel müdürlük görevine asaleten atandı. Yumaklı, evli ve iki çocuk babası.

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Veysel Tiryaki: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1988 yılında mezun olan Tiryaki, Ağaçören, Tufanbeyli, Hasankeyf ve Arhavi ilçelerinde kaymakamlık, Artvin ve Osmaniye illerinde vali yardımcısı olarak çalıştı. 2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı seçilen Tiryaki, üç dönem boyunca bu görevini yürüttü. Eylül 2020 yılında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı ile Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Hacettepe Teknokent’in genel müdürü olarak atandı. Tiryaki evli ve üç çocuk babası.