Tarım Bakanlığı ‘Turizm’de Su Verimliliği’ rehberi hazırladı: Otellere tasarruf uyarısı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, önümüzdeki dönemde yaşanabilecek su sorununu en aza indirebilmek için çalışmaları hızlandırdı. Bakanlık, turizm dönemine girerken artacak nüfusun da hesabını yaparak, sektörde su tasarrufu konusunda nasıl önlem alınabileceğini anlatan bir rehber hazırladı. Bakanlığın hazırladığı tasarruf rehberinde turizm bölgesindeki otellere önemli uyarılar yapıldı. Otel banyolarında sensörlü, düşük basınçlı musluk ve bataryaların kullanılması, akıtılan suyun israfına neden olan tesisatın yenisiyle değiştirilmesi konularının yer aldığı rehberde, havluların tek kullanımlık olmaktan çıkarılması, duş alırken, diş fırçalarken, tıraş olurken suların gereksiz yere akıtılmaması uyarısı yapıldı.

ANKARA’NIN İKİ YILLIK SU İHTİYACI

Bakanlık, ülke genelinde, 2021 yılında içme ve kullanma şebekesine giren su miktarının yaklaşık 6.22 milyar metreküp olduğunu ancak bu suyun yıllık 2.09 milyar metreküplük kısmının kullanıcılara ulaşamadan kaybolduğunu açıkladı. İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki 2021 yılı su kayıp oranının yüzde 33.54 olduğunu, bu rakamın önümüzdeki yıllarda yüzde 25 seviyelerine düşürülmesi hedeflendiği belirtilerek, “Su kaybı oranı ortalamasının yüzde 25 seviyesine düşürülmesi halinde bugün elde edilen su kazanımı Ankara’nın 2 yıllık su ihtiyacına karşılık gelmektedir” denildi. Bakanlık, günümüz koşullarında bu oranın da yeterli olmadığını su kaybında nihai hedefin yüzde 10 olduğunu kaydetti.

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BODRUM’DA SUSUZ YAZ

Bodrum’u besleyen Mumcular Barajı’nda su seviyesi yüzde 47’ye, Geyik’te ise yüzde 44’e geriledi. Her iki barajda da geçen yıla göre yüzde 50’nin üzerinde azalma yaşandı. Bodrum’da su sorununun kronikleşmeye başladığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “İlave tahsisat olmaması durumunda, Bodrum’un suyu yaz aylarının ortasında tükenebilir” dedi. Özçelik, “Mumcular ve Geyik barajları, geçtiğimiz dönemde yüzde 100 civarındaydı. Bodrum’da yeraltı suları da oldukça derinde. Yeraltı sularından da faydalanamıyoruz. Kayıp kaçak oranları da çok ciddi oranlarda. Dolayısıyla Bodrum’u, yaz aylarının gelmesi ve turizm aktivitelerinin artması ile zor günlerin beklediğini söyleyebilirim” dedi.

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ALTYAPI YETERSİZ

Bodrum’un mevcut durumda su temininde büyük zorluklar yaşadığını kaydeden Doç. Dr. Özçelik, “Muğla, Karadeniz Bölgesi’ne yaklaşan bir seviyede yağış alıyor. Çok fazla yağış almasına rağmen Bodrum’un içme suyu temininde zorluklar yaşıyoruz. Bu bize kentsel altyapımızın yetersiz olduğunu gösteriyor. 200 bin olan nüfus yazın 1.5 milyona ulaşıyor. Dolayısıyla böyle bir su miktarının kente temin edilmesi lazım. Bodrum, bu sorunu çözmediği sürece gelecekteki marka değerini korumakta zorlanacak gibi gözüküyor” dedi. (DHA)