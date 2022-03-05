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Tarım Bakanı Vahit Kirişci görevi devraldı

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Vahit Kirişci#Devir
Tarım Bakanı Vahit Kirişci görevi devraldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na atanan Vahit Kirişci, düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Dr. Bekir Pakdemirli'den devraldı.

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Kirişci, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı. Törende konuşan Bakan Kirişci “Bu bir bayrak yarışıdır. Mutlaka muayyen bir süre bir koltukta oturulacaktır, günü geldiğinde o bayrağı daha yukarılara taşımak adına yeni bir arkadaşımız büyük bir heyecan ve hevesle bu görevi ifa edecektir” dedi. Bakan Kirişçi, küresel iklim değişiminin böyle güncel bir başlık haline geldiği bir dönemde tarımın ne kadar önemli, vazgeçilmez bir sektör olduğunu hep birlikte görüldüğünü de sözlerine ekledi. Bakan Kirişci, göreve atanmasının ardından TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti.

Nükleer Düzenleme Yasa Teklifi’nin görüşmelerine devam etmek amacıyla toplanan Meclis’te, kabinedeki yeni görevlendirme nedeniyle yemin töreni yapıldı. Kirişci, Genel Kurul’da kürsüye çıkarak yemin etti. Kirişci’nin ailesi de yemini izleyici locasından takip etti. Yemin töreninden önce çok sayıda milletvekili söz alarak yeni Bakan Kirişci’ye başarı dileğinde bulundu. Kirişci daha sonra milletvekilerinin kutlamalarını kabul etti.

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Vahit Kirişci#Devir

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