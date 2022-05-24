Tarım Bakanı Kirişci’den buğday mesajı: Türkiye’nin buğday sorunu yok

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin buğday sorunu olmadığını belirterek, “Şu anda buğday hasadı başladı. Hasadın olmadığı dönemde olmayan krizin hasat başladıktan sonra konuşuluyor olması anlamlı mı? Kriz çıkacak demek abesle iştigaldir. Bizim şu anda öyle bir problemimiz yok. İki üç gün önce belli yerlerde yağışlardan dolayı rekolteyi etkileyen hususlar oldu. Şu anda bizim rakamlarımızı anormal etkileyecek bir durum olmadı. Geçen yıla göre fazlamız var” dedi.



Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Bakan Kirişci, buğday rekoltesiyle ilgili şunları söyledi:

BUĞDAY SORUNUMUZ YOK



“Bizim buğday sorunumuz yok. Şu anda buğday hasadı başladı. Hasadın olmadığı dönemde olmayan krizin hasat başladıktan sonra konuşuluyor olması anlamlı mı? Kriz çıkacak demek abesle iştigaldir. Bizim şu anda öyle bir problemimiz yok. İki üç gün önce belli yerlerde yağışlardan dolayı rekolteyi etkileyen hususlar oldu. Şu anda bizim rakamlarımızı anormal etkileyecek bir durum olmadı. Mesela Osmaniye’de dolu yağdı, Ankara’da anormal yağış oldu. Tüm il müdürlüklerimiz yağışları takip ediyor. Bizim geçen yıla göre fazlamız var. İkinci ihracat yasağı getirdik. İçeriden alanlar vardı onlara da yasak getirdik. Bizim kendi ihtiyacımızı yeteri kadar karşılayabildiğimiz bir yıl oldu bu sene. Şu anda bizim gördüğümüz bir şey yok. Dünya bir tedirginlik içinde. Amerika bile Ukrayna’nın elindeki stokları buğdayla ilgili 1.5 milyon tonluk stokları var. 12 milyon tonluk mısırları var. O mısır Amerikalıları, Avrupalıları heyecanlandırıyor. 6-7 milyon ton ayçiçeği çekirdeği var. Bizde de bir hafta sonra Adana’da ayçiçeği hasadı başlayacak. Hasadı yaklaşmış veya hasat dönemine girilmiş ürünler için problem olacak diye düşünmek çok doğru değil.

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YILLIK YAĞIŞ İYİ DURUMDA



Bu yıl şundan dolayı bir eksiğimiz var. Gübre kullanımıyla ilgili sonbaharda fiyatların yüksekliği nedeniyle bir iştahsızlık var üreticide. Onun verime bir yansıması olabilir diye düşünebiliriz. Onu telafi edecek olan yağıştır. Geçen yıla göre yıllık yağış o manada daha iyi durumda. Bu eksikliği giderecek gibi. Geçen yıl 2 bin 250 lira olan buğdayla bu yıl 5 bin 700’e giden buğdayı mukayese ettiğinizde oldukça yüksek. Bunları dikkate almak gerekiyor. Bizim çalışmalarımız var piyasayı takip ediyoruz. Üretici aleyhine önemli bir durum yok, lehine bir durum var. Şu aşamada ürünle, ürün fiyatıyla ilgili çiftçinin memnuniyetsizliği yok. Onları mutlu eden bir fiyat piyasada hakim.”