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Ekonomi
Nuray BABACAN-ANKARA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Tarım arazileri tek tek taranacak

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Tarım arazileri tek tek taranacak
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KORONAVİRÜSÜN ilk 4 ayında yaşanan gıda enflasyonu ve yüksek fiyatlar, üç bakanın katıldığı Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasalarını İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplatısında değerlendirildi.

Tarım arazilerinin yeniden tarıma kazandırılmasını amaçlayan teklifle ilgili bilgilendirme yapıldı. Hedefin sadece atıl hale gelen tarım arazileri değil, üzerine yapı yapılan tüm tarım arazileri olduğu ifade edildi. Bunların her ilde tek tek tespit edilerek, üzerlerindeki yapıların yıkılacağı, yeniden tarım arazisine dönüştürüleceği ve kaybedilen arazilerinin de envarterinin çıkartılacağı belirtiliyor.

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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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