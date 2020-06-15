Tarım arazileri tek tek taranacak

Tarım arazilerinin yeniden tarıma kazandırılmasını amaçlayan teklifle ilgili bilgilendirme yapıldı. Hedefin sadece atıl hale gelen tarım arazileri değil, üzerine yapı yapılan tüm tarım arazileri olduğu ifade edildi. Bunların her ilde tek tek tespit edilerek, üzerlerindeki yapıların yıkılacağı, yeniden tarım arazisine dönüştürüleceği ve kaybedilen arazilerinin de envarterinin çıkartılacağı belirtiliyor.