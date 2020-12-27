Tarım arazileri dijital ortamda kiralanacak

Yapılan açıklamaya göre, dijitalleşme çalışmaları kapsamında, çeşitli gerekçelerle atıl olabilecek arazilerin üretime yönlendirilmesi için Dijital Tarım Pazarı platformunda tarım arazileri kiralama modülü kullanıma sunuldu. Böylece kiraya veren ile kiralamak isteyen kişiler dijital ortamda bir araya getirilecek. Üreticiler arazi kiralama modülü ile kiralık tarım arazilerini dijital ortamda görebilecek.