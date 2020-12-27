Tarım arazileri dijital ortamda kiralanacak
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın atıl tarım arazilerini üretime kazandırmak için hayata geçirdiği yeni uygulamayla hem atıl tarım arazileri üretime kazandırılacak hem de arazi sahibi gelir elde edecek.
Yapılan açıklamaya göre, dijitalleşme çalışmaları kapsamında, çeşitli gerekçelerle atıl olabilecek arazilerin üretime yönlendirilmesi için Dijital Tarım Pazarı platformunda tarım arazileri kiralama modülü kullanıma sunuldu. Böylece kiraya veren ile kiralamak isteyen kişiler dijital ortamda bir araya getirilecek. Üreticiler arazi kiralama modülü ile kiralık tarım arazilerini dijital ortamda görebilecek.
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