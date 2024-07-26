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Tarihin en fazla bilet satılan oyunları

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#2024 Olimpiyat Oyunları#Paris#Paris Olimyatları
Tarihin en fazla bilet satılan oyunları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 07:00

PARİS’TE düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları bugün başlıyor. Sporun siyaset üstü uluslararası birleştirici rolünün zirve noktada hissedildiği olimpiyatların bir de ekonomik yüzü var.

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Fransa merkezli araştırma kurumu Spor Hukuku ve Ekonomisi Merkezi, Paris Olimpiyatları’nın ekonomik katkılarıyla ilgili önemli veriler yayınladı.

10 MİLYON BİLET SATIŞTA

26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ve 10 bin 500 oyuncunun katılacağı dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan bu etkinlik için 10 milyon biletin satışa çıkarıldığı bildirildi. Halen bu biletlerin 9.3 milyonunun satıldığı bilgisi verildi. Bilet fiyatları ise değişiyor. 90, 250, 500, 900, bin 600 ve 2 bin 700 Euro olarak belirlenen fiyatlar söz konusu. 2 bin 700 Euro’luk bilet dahil yemek servisi bulunan ayrıca bir paket için de 3 bin 850 Euro ödemek gerekiyor.

Paris Turizm Ofisi, oyunlar sırasında Paris’i seyahat eden turistlerin 2.6 milyar Euro’luk harcama yapacağını öngörüyor. Bu harcamaların, enflasyon ve hayat pahalılığının arttığı bir dönemde Fransız ekonomisinde canlanma sağlaması bekleniyor.

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RESMİ BÜTÇE 8.8 MİLYAR EURO

2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın resmi bütçesinin 8.8 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor. Fransa’nın Olimpiyatlar için yapacağı toplam harcamaların ise yaklaşık 10 milyar Euro’yu bulacağı hesaplamaları yapılıyor. Olimpiyatların Paris bölgesine 6.7 milyar ila 11.1 milyar Euro arasında olumlu katkı sunması beklenirken olimpiyat hazırlıkları ve etkinliği için ülkede 130 bin civarı ek istihdam sağlandığı ifade ediliyor.

Bir başka çalışmada ise Fransa’nın olimpiyatlardan 5.3 milyar Euro’luk vergi ve sosyal güvenlik geliri sağlayacağı hesaplaması yapılmış.

 

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#2024 Olimpiyat Oyunları#Paris#Paris Olimyatları

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