Tarihi zirveye ramak kaldı! Altın yatırımcıları heyecanlı... Uzun bekleyişten sonra hızlı yükseliş

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İsrail-Hamas arasında 10 gündür süren çatışma ortamı piyasalar üzerinde etkili oluyor. Savaş durumlarında ilgi gören altın ise bu durumdan pozitif etkilendi. Dünya liderlerinin birbirlerine karşı yaptıkları açıklamalar, savaşın gidişatı, İsrail'e destek veren ülkelerin de etkisiyle gerilim yükselirken altın fiyatları tarihi zirvelerine yaklaştı.

Küresel enflasyondan ötürü uzun süredir durağan ve hafif düşüş trendinde seyreden altın fiyatları İsrail-Hamas çatışmasıyla prim yapmaya başladı. Ons altın tarafındaki primlenme gram altında tarihi yüksek seviyeye gelinmesine ramak bıraktı. İç piyasada döviz kurlarındaki yüksek seyrin de etkisiyle gram altın 1728 liraya kadar çıktı.

Ons altın tarafında ise 1932 dolara kadar yükseliş görüldü ve bu sabah itibarıyla kayda değer olmayacak düşüşler gözlemlendi.

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ENFLASYON ALTINI BASKILIYORDU

Küresel enflasyon nedeniyle merkez bankalarının faiz artırması neticesinde altına olan talep gerilemiş ve yatay-düşüş grafiği sergilemeye başlamıştı. Savaşın etkisiyle birlikte altın fiyatları enflasyon ve faiz sarmalından kurtulup yükselişe geçti.

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ONS ALTIN GÜÇLÜ YÜKSELDİ

Ons altın fiyatları primli seyretmeye devam ediyor. Ons altın güne 1932 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1918 dolar, en yüksek de 1932 doları gördü. Şu sıralar 1919 dolardan işlem görüyor. Ons altın tarihi zirvesini 4 Mayıs 2023 tarihin de 2078 dolar ile görmüştü.

GRAM ALTIN DA PRİMLİ

Gram altın da ons altındaki yükseliş ve iç piyasadaki döviz kurlarında yaşanan yükselişin etkisiyle güçleniyor. Gram altın güne 1724 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1696 lira, en yüksek de 1728 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 1708 liradan el değiştiren gram altın 19 Temmuz 2023 tarihin de 1734 lira ile tarihi zirvesini görmüştü.