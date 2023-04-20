Tarihi yolculukta Berat Albayrak'ın sözleriyle başlamıştı

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Türkiye'nin 2020 yılında Karadeniz açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda açtığı Tuna-1 kuyunda keşfedilen 85 milyar metreküplük doğalgaz rezerviyle birlikte başlattığı enerji bağımsızlığı mücadelesi, yerli ve milli gazın bugün Filyos'tan karaya çıkmasıyla taçlanacak. 2021 yılında Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük rezervin yanı sıra diğer kuyularda da yapılan keşiflerle birlikte Karadeniz'deki toplam gaz rezerv miktarı 710 milyar metreküpe ulaştı.

Karadan 170 kilometrelik deniz açıklığında keşfedilen doğalgaz rezervleri, denizin 2 bin 200 metrelik tabanına kurulan kuyulardan çıkartılarak borular vasıtasıyla Filyos Limanı'nda kurulan doğalgaz işleme tesislerine getirilecek. Karada 8 binden fazla denizde ise 2 bin 500 kişinin mesai harcadığı projede tören öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

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Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak olan doğalgaz rezervi Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj gemilerinin çalışmaları sonucu karaya getirilecek. 53 yardımcı geminin de eşlik ettiği projede ilk etapta çalışmaların sürdüğü kuyulardan çıkartılacak olan yerli ve milli doğalgaz tesislerde işlendikten sonra 36 kilometre mesafeden ulusal ağa aktarılacak.

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MAYIS BAŞI BAŞINDA HANELERDE KULLANILACAK

Son 3 yıldır Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervleri dünyanın da dikkatini çekti. 500 milyar doları aşan değeriyle büyük yankı uyandıran doğalgazın Mayıs ayı başından itibaren hanelerde kullanılması bekleniyor.

Karadeniz Gazı İLETİM HATTINA BASILMAYA BAŞLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kuyulardaki vanaların açıldığını ve deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladıklarını açıkladı.

TARİHİ YOLCULUĞU BAŞLATAN İSİM: BERAT ALBAYRAK

Türkiye'nin enerjideki tarihi yolculuğu 2017 yılında dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı BERAT ALBAYRAK'ın sözleriyle başlamıştı. Albayrak, "Bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisi ile, yılda en az Karadeniz'de 2 tane, Akdeniz'de 2 tane kuyu kazacağız." demişti.

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Albayrak, yerli sondaj filosunu kurdu, Türkiye'yi enerjide bağımsız ülkeler listesine sokacak stratejik adım böylece atıldı. 1 yıl sonra Fatih Sondaj Gemisi gemisi keşif için açıldı.

TPAO, Ağustos 2020'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfi gerçekleştirdi. Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusundaki sondaj tamamlandığında, kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.

Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi gerçekleştirildi. Yeni keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.

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Aralık 2022'de ise söz konusu rezerv DeGolyer & MacNaughton adlı bağımsız kuruluşun yeniden değerlendirme çalışması sonucu 652 milyar metreküp olarak tekrar güncellendi ve Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi daha gerçekleştirildiği açıklandı. Böylece Karadeniz'deki toplam rezerv miktarı Aralık 2022 itibarıyla 710 milyar metreküpe ulaştı.