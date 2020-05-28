Tarihi ‘online’ çarşı

Koronavirüs döneminde faaliyete ara veren Kapalıçarşı, yeni bir ticaret hamlesi başlatıyor. Daha önce dünyanın her ülkesinden milyonlarca turist ağırlayan çarşı esnafı pandemi gibi olumsuz durumların önüne geçmek için dijital ticaret hamlesi başlattı. Çarşı esnafı bundan sonra kendisine gelmeyen turiste de ulaşacak. Kapılar kapalı olsa da dijital ticareti yoğun kullanacak.

E-TİCARET GİRİŞİMİ

Yeni dönem planlarını Hürriyet’e anlatan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, “Çarşı 17 Mart tarihinden beri kapalı. Bu süreçte dünyada koronavirüsten en fazla etkilenen yerlerden birisi de burası oldu. Turizm denilince akla gelen ilk yerlerden birisi. Şimdi yeniden açılışa hazırlanıyor ancak bu dönemde boş durmadık. Kaybımızı en aza indirmek için e-ticaret alanında girişimlerimiz oldu” dedi. Fatih Kurtulmuş ve Emre Eser

PANZEHİR OLUYOR

Kapalıçarşı esnafının çok girişken ve çalışkan olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Burada esnaflık daha çocukken başlar. Şimdi dijital bir dönemin içerisindeyiz. Alttan gelen jenarasyon e-ticarete daha hâkim. Bu süreçte Trendyol ile verdiğimiz eğitimlerle e-ticarete tarafında da güçleniyoruz. e-ticaret şu dönemde güzel bir panzehir oluyor. Dünyanın farklı noktalarındaki turistlere bir de böyle ulaşabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

1 HAZİRAN’DA AÇILIYOR

Kapalıçarşı'nın 1 Haziran itibari ile tekrar açılacağını belirten Fatih Kurtulmuş, şunları söyledi: “Kapalı dönemde en büyük şansımız Ramazan ayı oldu. Bu dönemde düğünler zaten yapılmayacaktı. Şimdi gözümüz düğünlerde.Fiziki ticaretin yeri ayrı. İnsanlar ürünlere dokunmak istiyor. Temmuz başında bu anlamda büyük bir zıplama olmasını ve cirolara yansımasını bekliyoruz.” Kapalıçarşı faaliyette bulunmadığı dönemde altyapı eksikliklerini giderdi. Bu süreçte çarşıda kazı çalışması yapılırken elektrik hatları, su ve kanalizasyon sistemleri de yenilendi. Kapalıçarşı’da yeni dönemde içeride dolaşan kişi sayısı sürekli kontrol edilecek. Yürüyüş yolları belirlenecek ve sosyal mesafe kuralları dahilinde sadece maske ile dolaşım yapılacak.

HEDEF 43 MİLYONDU

Kapalıçarşı normal şartlarda 21 kapı ile hizmet veriyordu. Bu kapılardan günlük 130-150 bin kişi Kapalıçarşı’ya giriyordu. Geçen yıl toplam ziyaretçi sayılarının 42 milyon olduğunu anlatan Fatih Kurtulmuş, “Kapalı olduğumuz dönemde yaklaşık 6-7 milyon ziyaretçi kaybımız oldu ancak biz atacağınız adımlarla bu açığın kapatılacağını düşünüyoruz. Görüştüğümüz uluslararası tur firmaları eylülde oradayız diyor” şeklinde konuştu.

KARANLIK VE SESSİZDİ

Kapalıçarşı’ya girdiğimizde alışık olduğumuz renkli ve kalabalık alışveriş caddelerin yerine karanlık ve sessizliğin hâkim olduğu bir görüntü ile karşılaştık. Boş caddelerdeki tek hareket birkaç esnafın açılış öncesi yaptığı temizlik çalışmasından oluşuyordu. Esnaf 2 aydır açmadığı dükkanını havalandırırken ürünlerini tekrar vitrine dizerek müşteriler için son dokunuşları yapıyordu.

KRUVAZİYER TURİSTİ İLE HAREKETLENECEK

Normal şartlarda 2020 yılına çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Fatih Kurtulmuş, “Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası turizm bir toparlanma süreci geçirmişti. Ülkeye gelen turist sayısı hızla yükselse de o dönem alım gücü yüksek olan turistin yokluğu anlaşılmıştı. Eğer salgın yaşanmasaydı, bu yıl nisan ayı itibarıyla Galataport da açılıyordu. Oradan tam bizim istediğimiz, para harcayan, nitelikli turist kitlesi gelecekti. Şimdi bu plan ağustos ve eylüle kaldı” dedi.

‘KAPALIÇARŞI BUTİĞİ’



Platform olarak dijitalleşmenin kapsayıcı olması gerektiğine inandıklarını belirten Trendyol İcra Kurulu üyesi ve Kurumsal İşler Başkanı Ozan Acar, “Salgın döneminde çok sayıda sektörde fiziki satışlar neredeyse durma noktasına geldi. Biz de bu dönemde dükkanlarını kapatmak zorunda kalanların işlerini e-ticarete taşıyarak sürdürebilmesi için destekler sunuyoruz.

559 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski çarşısı Kapalıçarşı da pandemiden olumsuz etkilendi. Bunun için Kapalıçarşı yönetimi iş birliğinde çarşı esnafına destek olmak amacıyla ‘Kapalıçarşı Trendyol’da Paketi’ni başlattık. Paketin içinde Trendyol Akademi’de eğitim desteği, veriyoruz. Kapalıçarşı esnafı, Trendyol Akademi’de ürün listeleme, tedarik ve operasyon süreçlerinin yönetimi, satış stratejileri geliştirme ve müşteri memnuniyetini yükseltme eğitimi alacak. Kapalıçarşı ürünlerini platformda öne çıkarmak için bir pazarlama bütçesi ayırıyoruz. Tüketicilerin bu ürünlere daha kolay ulaşabilmesi için platform üzerinde bir ‘Kapalıçarşı Butiği’ açıyoruz. Bir ay boyunca herhangi bir komisyon almayacağız” ifadelerini kullandı.