Tarihi maçı Togg'dan izlediler

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Almanya’nın Dortmund kentinde oynanan EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. TRT 1’de yayınlanan ve hafızalara kazınan bu tarihi maç, Togg T10X’in sınıfının en büyük bilgi-eğlence ekranından izlendi. Togg kullanıcıları, şarj istasyonunda ya da park halindeyken Türkiye’de ilk kez bir aracın ön panelindeki kullanıcı ekranından, yolcular ise yan ekranlardan tarihi maçı anbean takip etti. Togg ve D-Smart GO iş birliği ile 3 ay önce hayata geçirilen bu proje, kullanıcılardan tam not aldı. Arda Güler’in nefes kesen golü başta olmak üzere Togg ön panelinde maçı izlerken çekilen videolar, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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TOGG’DA FUTBOL ŞÖLENİ



Türkiye’nin öncü yayın platformu D-Smart ile Togg’un iş birliği güçlenerek devam ediyor. T10X’te erişime açılan D-Smart GO, TRT’nin yayınladığı Euro 2024 karşılaşmalarını Togg’un ön panelinden kullanıcıların hizmetine sundu. Türkiye’de ilk olan bu uygulama ile Togg kullanıcıları, Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanına ortak oluyor. Türkiye’nin de yer aldığı Euro 2024’te tüm maçlar, Togg ekranından canlı olarak izlenebiliyor.

MAÇ KAÇIRMAK YOK



D-Smart GO’da birçok farklı içerikte 100’ün üzerinde kanal bulunuyor. Yayınlar, 72 saat yani 3 gün geri alınabiliyor. TRT’den yayınlanan Euro 2024 maçlarının kaçırılan anları ise 3 günlük geri alma özelliği sayesinde tekrar izlenebiliyor.