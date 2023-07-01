Tarihi köprüler koruma altında

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ecdat yadigârı tarihi köprülerin bakım ve onarımlarını yaparak, yeniliyor. Koruma bilincinin gelişimine katkıda bulunulması konusunda gerekli hassasiyeti gösteren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Ata yadigârı tarihi köprülerin restorasyonunu yaparak, aslına uygun olarak korunmasını sağlıyor.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alan ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün üstlendiği Türkiye genelindeki 2 bin 474, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek’te olmak üzere 316 Osmanlı dönemine ait tescil edilmiş tarihi köprünün bakım, onarım ve aslına uygun şekilde restorasyonu başarıyla sürüyor.