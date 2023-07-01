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Tarihi köprüler koruma altında

Güncelleme Tarihi:

#Köprü#Yenileme#Bakım
Tarihi köprüler koruma altında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 16:02

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tarihi köprülerin bakımlarını yapıp korumaya devam ediyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ecdat yadigârı tarihi köprülerin bakım ve onarımlarını yaparak, yeniliyor. Koruma bilincinin gelişimine katkıda bulunulması konusunda gerekli hassasiyeti gösteren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Ata yadigârı tarihi köprülerin restorasyonunu yaparak, aslına uygun olarak korunmasını sağlıyor.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alan ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün üstlendiği Türkiye genelindeki 2 bin 474, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek’te olmak üzere 316 Osmanlı dönemine ait tescil edilmiş tarihi köprünün bakım, onarım ve aslına uygun şekilde restorasyonu başarıyla sürüyor.

Tarihi köprüler koruma altında
Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü bünyesinde toplam 439 adet tarihi köprünün restorasyon uygulama çalışmaları tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 82 adet tarihi köprüde ise yenileme çalışmaları devam ediyor.

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#Köprü#Yenileme#Bakım

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