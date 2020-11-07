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Ekonomi
Haber Giriş: 07.11.2020 - 15:39 | Son Güncelleme:

Tarihe geçecekti! Son anda iptal edildi... Dev şirkette yeni gelişme

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Tarihe geçecekti! Son anda iptal edildi... Dev şirkette yeni gelişme
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Asya-Pasifik bölgesinde 1 milyarın üzerinde abonesi bulunan finansal teknoloji devi Ant Group'un 35 milyar dolar ile borsa tarihine geçmesi beklenen halka arzı askıya alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından Çin’in finans yetkilileri, fintech düzenlemesi çağrısında bulundu.

Çinli Alibaba'nın iştiraki olan teknoloji şirketi Ant Group'un 35 milyar dolar civarında kaynak toplaması beklenen halka arzı beklenmedik bir şekilde askıya alınmıştı. Şangay ve Hong Kong borsalarında şirketin yüzde 11'lik hissesini halka arz edecek olan Ant Group böylelikle Suudi Aramco'yu da geride bırakacaktı. Şirketten yapılan açıklamada, halka arzın askıya alınmasıyla ilgili daha sonra detaylı bir açıklama yapılacağı söylendi.

Tarihe geçecekti Son anda iptal edildi... Dev şirkette yeni gelişme

Dünyanın en büyüğü olacak olan Ant Group’un halka arzının aniden askıya alınmasından sadece günler sonra, Çin’in finans yetkilileri, fintech düzenlemesi çağrısında bulundu.

Halka arzda frene basılmasının, şirketin kurucusu Jack Ma'nın Çin Merkez Bankası yöneticileri ve üç düzenleyici kurumun yetkilileriyle yaptığı toplantı sonrası gelmesi ise dikkati çekti.

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