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Tarabya’da teklif yetersiz bulundu

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#Sarıyer#Tarabya#İBB
Tarabya’da teklif yetersiz bulundu
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 07:00

Sarıyer’de Boğaz’ın en değerli arazilerin biri olan İBB’ye ait 829 metrelik arazı için yapılan ihalede, teklif yeterli bulunmadığı için satış gerçekleşmedi.

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Yeşilçam’da onlarca filme konu olan 829 metrekare büyüklüğündeki arazinin satışı için dün Saraçhane’deki İBB binasının encümen salonunda kapalı teklif artırma usulüyle ihale gerçekleştirildi. İhalede, 398 milyon 126 bin lira olarak belirlenen yaklaşık bedelin üzerine çıkıldı ancak İhale Komisyonu tarafından teklif yeterli bulunmadığı için satış kararı verilmedi.

TEMİNATLAR YATIRILDI

Boğaz manzaralı arazi imar planlarında “turizm tesis alanı” olarak görülüyordu. Halen Grand Tarabya Oteli tarafından kafeterya ve restoran olarak kullanılan parsel için ihaleye katılmak isteyenler, teklif verebilmek için 11 milyon 943 bin lira teminat yatırmıştı.

 

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#Sarıyer#Tarabya#İBB

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