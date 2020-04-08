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Ekonomi
Meltem ÖZGENÇ
Haber Giriş: 08.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Tapu işlerine internet kolaylığı

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Tapu işlerine internet kolaylığı
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Çevre Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, koronavirüs tehdidi geçene kadar tapu işlemlerinin bir kısmının webtapu üzerinden yapılmasına karar verdi.

Bundan böyle vatandaş müdürlüklere maskesiz giremeyecek. Çalışanlar siperlik, maske ve eldiven kullanacak. Bu süreçte yapılan tapu işlemlerinin analizi sonucunda, bugünden itibaren kat irtifakı/kat mülkiyeti işlemlerine ve bu işlemlere bağlı olarak yapılması gereken cins değişikliği işlemlerine yönelik talepler, webtapu sistemi üzerinden başvurularak ya da e-randevu/çağrı merkezi üzerinden randevu alınarak karşılanmasına karar verildi. Yazıda, “Müdürlüklerimizde görev yapan personelimizin sağlığının korunması için müdürlüklerimize giriş yapan vatandaşların maskesiz içeri alınmaması, başvuru biriminde ve akit masasında görevli personelimizin maske/siperlikli maske ve eldiven kullanması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca ilgi yazı gereğince personelimiz, ikinci bir emre kadar temizlenebilmesi daha kolay serbest kıyafetle görevlerini ifa edebilecektir” denildi.

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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