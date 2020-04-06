‘Tapu harcı sıfırlanmalı’

Salgın nedeniyle dövize yönelme yaşandığını ancak bunun ülke ekonomisi açısından tehlikeli sonuçlara neden olabileceğini savunan Andıç, şu değerlendirmelerde bulundu: “Mali piyasalardaki spekülatif iniş çıkışlar nedeniyle, birikimlerini koruma güdüsüyle güvenli liman arayan vatandaşlarımızın zarara uğramamaları için en güvenli yatırım aracı olan konuta yönelmelerini tavsiye ediyorum. Kaldı ki bitmiş sıfır konutlarda kamu bankalarının uyguladığı 0,79 konut kredisi oranı varken ve peşinatlar da yüzde 10’a düşürülmüşken, halkımızın birikimlerini korumak için en güvenli liman konut almaktır. Bu dönemde konut alan hem birikimini korur hem de uzun vadede daha karlı çıkar.”