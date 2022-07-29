Tanıtım ‘rekor’ getirdi

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Türkiye turizmi pandemi süreci ve sonrasında büyük bir gelişim gösterdi. Rakip turizm ülkelerine göre daha hızlı bir büyüme yakalayan Türkiye, 2022 için belirlenen turizm hedeflerini de yükseltti. Konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nda (TGA) bir grup gazeteciye açıklamalar yaptı. 2019’da kurulan TGA’nın çalışmaları ve yapılan çalışmaların ne kadar etkili olduğu üzerine bir sunum yapan Bakan Ersoy, turizmdeki hedeflerle ilgili olarak şunları söyledi: “Bu yıl için 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedeflemiştik. ‘Karadeniz’deki çatışma ortamı sonrasında hedefler tutmayacak’ dendi. Ancak biz bu duruma rağmen hedefleri aşağı yönlü revize etmeyeceğimizi açıkladık. ‘Her krizde hedeflerimiz revize olmayacak’ dedik. Çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu çerçevede, 2022 yılı için turist sayısı hedefini 47 milyona, gelir hedefini de 37 milyar dolara çıkardık. Eğer global anlamda dünyada başka sorunlar yaşanmazsa bu hedeflerimizi bir kez daha yukarı yönlü revize edeceğiz. Eğer hedeflediğimiz gibi olursa turist sayısı bakımından 2019 rekorunu geride bırakacağız.” Türkiye 2019’da turizmde en iyi yılını yaşamış, 51.7 milyon turist ve 34.5 milyar dolar gelir elde etmişti. 2022 hedeflerinin tutması halinde ise Türkiye turizm gelirlerinde yeni bir rekor kırmış olacak.

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HIZLI VE ESNEK YAPI

Yakalanan bu başarının TGA ve yaptığı çalışmalarla doğrudan bağlantısı olduğuna vurgu yapan Bakan Ersoy, “Geçmişte de krizler oldu, gelecekte de yaşanacak. İşte bizim bunlara alışık olmamız gerekiyor. 2018’de göreve geldik. 2019’da TGA kuruldu. Aynı yıl ilk olarak Thomas Cook krizi yaşandı. ‘Çok büyük kriz olacak’ dendi. Krizi hissettirmeden, iptal edilen koltuklar yerine kondu. Sonrasında da büyüme planı dahilinde devam edildi. Bu kriz atlatıldı derken, pandemi patlak verdi. Seyahat kısıtlamaları devreye girdi. Pandeminin etkileri azalıp, seyahatlar artarken, Karadeniz’de çatışma ortamı oluştu. Bu yüzden turizm sektörünün krizlere bağışıklık kazanması gerekiyor. Turizmde bağışıklık da ancak pazar çeşitliliği ve tanıtımla oluyor. Tanıtımla bilinirlik artıyor. TGA’nın neden başarılı olduğu da bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü TGA gelişmeleri anlık olarak takip ediyor. TGA’ya özel olan ve yapımı 2 yıl süren yazılımla birlikte Türkiye hakkında konuşulan olumlu ya da olumsuz her şeye anlık olarak müdahele ediliyor ve çalışmalar başlıyor. Hızlı ve esnek kararlar alınıyor. TGA bünyesinde profesyonel bir ekip çalışıyor. Bu ekipte çalışanlar liyakat ile belirleniyor. Devlet memurları burada çalışamıyor. TGA ile sektör ve devlet birlikteliği sağlanıyor. Bağımsız bir yapı var ortada” diye konuştu.

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‘6 SAATTE KARAR DEĞİŞİYOR’

Devletin ihale yapısı gereği TGA öncesinde tanıtım faaliyetlerinde çok hızlı davranılamadığının altını çizen Mehmet Ersoy, şunları söyledi: “Geçmişte ihaleye çıkılıyor ve tanıtım yapılacak ülkeler belirleniyordu. Ancak bir sorun yaşandığında örneğin bir ülkede sorun olsa bile tanıtımlar o ülkede devam ediyordu. Ancak TGA ile birlikte 6 aylık ihale süreci yerine 6 saatte bir telefonla karar değiştirilebiliyor. Pandemi döneminde örnek verelim. Bir ülke seyahat kısıtlaması getirebiliyordu. Biz de hemen o ülkedeki tanıtım faaliyetlerini durdurup farklı bir pazara yöneliyorduk. Hızlı ve esnek yapı sayesinde reklam verilecek ülkeyi hemen değiştirebiliyorduk. Sakin ve huzurlu bir şekilde kriz çıkmadan, krizleri yönetiyoruz.” Türkiye’nin çok iyi bir temmuz ayı geçirdiğinin altını çizen Mehmet Ersoy, “Yaşanan sorunlara rağmen temmuz ayında yüzde 40-45’lik büyüme olmasını bekliyoruz. Eğer global manada problemler yaşanmazsa Türkiye artık rekorları kıra kıra ilerler. Hiçbir bahaneye sığınmıyoruz. Karşımıza engeller, sürprizler çıkabilir. Ancak bahanelerin arkasına sığınmadan yolumuza devam ediyoruz” dedi.

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RAKİP ÜLKELERİ GERİDE BIRAKTIK

Şehir turizminde ülkede kalma süresinin daha kısa olduğunu, tatil yörelerinde 14 güne çıktığını anlatan Bakan Ersoy, ülkeleri itibarıyla 2019 ve 2022 yıllarının ilk dört aylarını kıyaslayan bir tablo paylaştı. Tabloya göre Türkiye turist sayısında yüzde 13 geride olmasına karşın gelirini yüzde 14 arttırdı. Bu durum sırasıyla İspanya için yüzde -26’ya yüzde -11, İtalya için yüzde -30’a yüzde -22 ve Yunanistan için yüzde -27’ye yüzde -15 oldu. Buna göre Türkiye rakiplere göre hem en az turist kaybına uğradı hem de gelirini arttırmayı başardı. Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizm gelirleri Euro olduğu için parite kaybı yüzünden dolara çevrilince daha küçük göründüğünün de altını çizdi.

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TGA’DA ÜYE SAYISI ARTIYOR

TGA’da 15 olan yönetim kurulu sayısını 16’ya çıkaracaklarını, bakanın yönetimden çıkacağını söyleyen Bakan Ersoy, “Bakanın koltuğunu yeme içme sektörüne vereceğiz. Yeni üye olarak da deniz turizmi tesisleri ve araçları işletmelerini alacağız. Bakanlığı temsilen zaten bakan yardımcısı yönetimde. TGA’da özel sektöre daha fazla yer vermiş olacağız. Öyle bir yapı kuruyoruz ki hem devlet sizi görüyor hem de özel sektör ne yapıldığına hakim oluyor” diye konuştu. Ersoy, TGA’da kim daha fazla kaynak aktarıyorsa o sektörün o kadar koltuğa sahip olduğunu dile getirdi.

3.146

Türkiye’de tanıtım faaliyetleri kapsamında ağırlanan kişi sayısı

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191 etkinlik

Tanıtım faaliyetleri kapsamında yapılan etkinlik sayısı

1.644

Türkiye’de ağırlanan basın mensubu ve influencer sayısı

200

Haber kanalları aracılığıyla ulaşılacak ülke sayısı

21.6 milyar

Tanıtım filmlerinin dijital ortamda izlenme sayısı

300

Türkiye’nin tanıtımı için üretilen film sayısı

BAKAN ERSOY’UN AÇIKLAMALARINDA DİKKAT ÇEKENLER

Gazetecilere kapsamlı bir sunum eşliğinde açıklamalar yapan Bakan Ersoy, çok farklı konulara değindi. Yaptığı açıklamalar arasında dikkat çeken diğer konular ise şöyleydi:

- Turizmde dünyada izlenen ve takip edilen ülke olduk. Pandemi sürecinde birçok uluslarası ödül aldık, önemli kurumların listelerine girdik.

- Gelecek yıl Avrupa destinasyonlarında Türkiye kökenli yabancı bayraklı hava filosu olan operatörlerin kurulması için çalışıyoruz. Bazıları için ilk adımlar atıldı.

- Michelin yöneticileri görüşme gerçekleştirdik. Ekim ayında listeye giren restoranlar belli olacak. Bu gastronomi turizmi için çok önemli.

- Michelin yöneticileriyle görüşmede aslında biraz hayıflandık. ‘2 yıldır bizi uğraştırıyorsunuz’ dedik. Ancak pandemi gibi bir dönemde 2 yılda çok önemli bir başarı yakaladığımızı söylediler.

- Turizm sertifkasyon programımız taklit edilmeye çalışıldı. Şimdi ise bunu farklı bir boyuta taşıyacağız. Buna sürdürülebilirliği ekleyeceğiz. 2030’a kadar hedeflere ulaşacağız.

- Turizmi 81 ile yaymak için çalışıyoruz. Turist sayısı ile birlikte ortalama geceleme gelirlerini de arttırmak istiyoruz.

- Dünyanın en önemli havalimanı ve cruise limanına sahibiz. Bu ikisinin ulaşım anlamında bir araya gelmesi için çalışmalar devam ediyor.

- Bu sayede cruise limanı homeport yani ana liman olacak. Böylece gemiyle seyahat edecek turist ya kalkış öncesi ya da kalkış sonrası ülkede daha fazla vakit geçirecek.

- İstanbul’a yeni bir cruise limanı yapılması için de görüşmeler sürüyor.

- Yapılan tanıtımlara ek olarak uluslarası haber kanalları da tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak. Böylece daha uygun fiyatlara gelir düzeyi yüksek turistlere ulaşılacak.

- İstanbul için ciddi bir tanıtım yapıldı. Son 40 yılda yapılan tanıtım 1 yıla sığdırıldı.

- Meslek liselerine ciddi ağırlık verdik. Bir öğrenci 3 dil öğrenerek mezun oluyor. Nitelikli personel bu yolla kazanılıyor. Meslek liselerimizde çok ciddi bir yığılma oldu.