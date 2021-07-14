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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 14.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Tan Urla’ projesini büyüten yatırım

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‘Tan Urla’ projesini büyüten yatırım

Tanyer Yapı, Urla Bademler köyünün karşısında yer alan hazineye ait 44 dönüm araziyi, Milli Emlak İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihalede en yüksek teklifi vererek satın aldı.

45 milyon lira bedelle arazinin yeni sahibi olan Tanyer Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, hazırlıklarını sürdürdükleri Tan Urla’nın yanındaki bu araziyle birlikte, projenin daha geniş bir alanda ve çeşitli fonksiyonları olan özelliğe kavuşmuş olduğunu vurguladı.

Tan Urla projesiyle modern yaşam ve doğayla bütünleşmek isteyenlerin taleplerine cevap vereceklerini dile getiren Tanyer, bu yeni satın alımla birlikte konut sayısının da artacağını ve projenin hem Türkiye’den hem de yurtdışından ilgi gördüğünü dile getirdi. Münir Tanyer, Tanyer Yapı olarak Urla Bademler Köyü’nün karşısındaki Tan Urla projesiyle birlikte modern mimari ve otantik köy yaşamının unsurlarını buluşturacaklarını da kaydetti. Narlıderedeki konut projeleriyle tanınan Tanyer Yapı’nın yaşama geçirdiği projeler arasında Altınvadi, Altınova, Mavisu, Asma Bahçeler ve Bulut Orman Evleri bulunuyor.

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