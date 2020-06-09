Tamamlayıcı emeklilik nedir? İşte tamamlayıcı emeklilik sisteminin başlayacağı tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide alınacak yeni kararlarla ilgili açıklama yaptı. Tamamlayıcı emeklilik sistemine 2022'de geçileceğini söyleyen Erdoğan, "Çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak bir çalışma başlatıyoruz. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Tamamlayıcı emeklilik ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi;

Esnafımıza küçük işletmelerimize, yatırımcılara uygun maliyetli ve kaynak sağlayacak bir sistem kuracağız. Türkiye'nin istihdam kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini de 2022'de yürürlüğe sokacağız.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK NEDİR?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi otomatik katılım sisteminin genişletilmiş hali olarak biliniyor.

Sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi uygulama örnekleri doğrultusunda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak. Buna göre, gelecek süreçte gerekli mevzuat düzenlemelerine yol göstermek üzere meslek esaslı tamamlayıcı emekliliğin geliştirilmesine yönelik uygulama alternatifleri ortaya konulacak.