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Tamamlanan Sivas YHT Garı yolcu kabulüne hazır

#Sivas Yüksek Hızlı Tren#Yüksek Hızlı Tren#Yht
Tamamlanan Sivas YHT Garı yolcu kabulüne hazır

Sivas’ta Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında yapımı tamamlanan gar, yolcu kabulüne hazır hale geldi.

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Ankara ile Sivas arasını 12 saatten 2 saate düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Projesinin yüzde 95'lik kısmı tamamlandı. Kırıkkale ile Sivas arası yolcu seferlerine hazır hale geldi. Projenin tamamlanması için çalışmalar hızla sürerken YHT Sivas Garı tamamlanarak yolcu kabulüne hazır hale getirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan yapımı tamamlanan Yüksek Hızlı Tren Garı'nda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çevre düzenlemesi tamamlanan tarihi tren garını da ziyaret eden Ayhan, gar binası ve istasyonun yolcu kabulüne hazır olduğunu belirtti.

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