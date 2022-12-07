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Aralık ayı ile birlikte bir Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişi için heyecan başladı. Bu yıla özel olarak 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Yani bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Ayrıca Milli Piyango yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı da artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarıldı. Çekilecek olan kod sayısı da 622’den 1.012’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda oyun sever, daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

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CİROLAR KATLANIYOR

30 yıldır bu işi yapan 60 yaşındaki gezici bayi Ahmet Deniz de yılbaşı çekilişinin gelmesi ile beraber Milli Piyango bayilerinin en hareketli dönemlerine girdiğini söylüyor. Aralık ayının kendilerinde çok özel bir yeri olduğuna vurgu yapan Ahmet Deniz, “Bizim için yılın son ayı ayrı bir heyecan demek. Yıl boyunca yaptığımız cirolar bu ay katlanıyor. Tüm bilet satan arkadaşlarımız en yüksek satışlarını elde ediyor. Bu haftalarda havalar ne kadar soğuk olsa da yaptığımız satışlar yüzümüzü güldürüyor” diyor.

Ahmet Deniz

GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ALSINLAR

Yıllardır Kadıköy’de tezgah açtığını ve artık bölge insanının kendisini çok yakından tanıdığını anlatan Ahmet Deniz, “Çok uzun süredir bu işi yapıyorum. Kadıköy’de sanat ve sinema dünyasından çok insan var. Onlar da gelip benden alır. Bu haftalarda satışlarımız artar. Binlerce bilet satarız. Bu yıl da benzer bir ilgiyi bekliyoruz. 30 yıldır bu işi yapan biri olarak altını çizmek istediğim bir nokta var. Eskiden sistem nasılsa bugün de öyle. Ne bilet satışında ne de ikramiyelerin dağıtılmasında bir problem olamaz. İnsanlar gönül rahatlığıyla gelip bizden biletlerini alsınlar. Sadece bilet satanların ruhsatlarına dikkat etsinler. Sahte biletlere karşı dikkatli olsunlar. Güvenilir noktaları tercih etsinler” ifadelerini kullanıyor.

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EMEKLİLER İÇİN EK GELİR

Gençleri ve emeklileri bu işe davet eden Ahmet Deniz, “Bazı bayiler gerçekten çok iyi paralar kazanıyor. Bu işi yapan bir insanının aylık iki asgari ücretten az kazanması çok zor. Özellikle emekliler için çok iyi bir fırsat. Bu işi yaparken kimseye bağlı değilsiniz. Belirli bir mesai saatiniz yok. Siz ne zaman isterseniz o zaman çalışırsınız. Ayrıca işiniz olsa bile size çok iyi bir ek gelir sağlar” şeklinde konuşuyor.