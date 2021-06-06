Tam kapanmada rekor teslimat

Bu istisnai dönemde Aras Kargo, bir günde 2 milyon gönderi işledi. Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye’nin bir günde en çok adrese uğrayan kargo şirketi olunduğu belirtildi. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, Aras Kargo’nun çevik bir yapısı olduğunu ve özellikle dijital dönüşüm kapsamında son iki yılda yaptıkları yatırımların pandemi sürecinde ortaya çıkan koşullara çok hızlı uyum sağlamalarına imkan tanıdığını söyledi.

Ayyarkın, “Tam kapanma döneminde uğradığımız adres sayısında önceki yıla göre yüzde 40, pandemi öncesine göre de 3 kat fazla artış yaşadık. Bu dönem içerisinde aldığımız ek tedbirlerle birlikte tam kapanmanın son günü olan 17 Mayıs’ta 2 milyon gönderi işledik. Müşterilerimizin artan taleplerini, kısıtlama koymaksızın, kabul ve teslim edebilmenin mutluluğunu yaşadık. Bundan sonra da kısıtsız hizmet anlayışımızla hizmet vermeye devam edebilmek için yatırımlarımızı yapıyor, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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