Tam kapanmada otellere ilgi nasıl? Gecelik 2000 euro verenler var…

Türkiye, Perşembe akşamından itibaren tam kapanmaya giriyor. 18 gün sürecek tam kapanma sürecinde büyükşehirlerden tatil yöreleri ve Anadolu’ya doğru akın başladı. Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak olan tam kapanma ile tatil bölgelerindeki otel, villa ve rezidanslarda yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Otel ve internet üzerinden rezervasyon alan kuruluşların yöneticileri farklı yorumlarda bulundu. Otelciler fazla yoğunluklarının olmadığını, turizm sezonunun henüz açılmadığını, fiyatların da bu durumu etkilediğini söylerken internetten tatil paketi satan kuruluşun yöneticisi de talep patlaması olduğunu, 18-20 günlük tatil taleplerinin bulunduğunu tesislerin bu sezonda yüzde 35-45 arasında dolu geçireceğini kaydetti.



İşte turizm sektöründen tam kapanmaya ilişkin yorumlar



MUSTAFA YORDAM – GEZİNOMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI



“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam kapanmayı açıklamasıyla birlikte çalışma yapmaya başladık. Talep olacağını düşündük ve bu kadar büyük talep olacağını düşünmemiştik. 18-20 gecelik tatil talepleriyle karşılaştık. İnsanlar evlerinde geçirecekleri tam kapanmayı otellerde geçirebilecekler. Oteller koronavirüs pandemisine hazır ve güvenilir tatil için en ideal noktalar. Antalya bölgesinde doluluk oranları yüzde 10’a kadar düşmüştü. Tam kapanmayla birlikte yüzde 35-45 arasında yoğunluk olacaktır. Denize girme imkanı da olmasından dolayı Antalya bölgesi tatil için tercih ediliyor.

KAMPANYALAR YARATTIK



Açık olan tesislerle birebir görüşmelerimiz sürüyor. Kampanyalar yaratık. Asıl mesele para kazanmak değil ortam yaratmak oldu. Fiyatlar bu dönemde yüzde 25 oranında düştü. En yüksek fiyatlar bayramlarda oluşurdu ama mevcut durum nedeniyle fiyatlar geriledi. Rezervasyon yaptıran müşterilerimizi İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge çerçevesinde bilgilendiriyoruz.”



METE ÜSKÜDARLI - MİVARA LUXURY RESORT & SPA GENEL MÜDÜRÜ



Otelimizi yoğun tadilat dönemine aldık ancak otelin içinde ultra lüks villa ve rezidanslarımız mevcut. Rezidans ve villalarımız günlük 1500-2000 eurodan satılıyor. Doluluk oranımız yüksek seyrediyor. Rezidans ve villalar ev konseptinde olduğu için misafir kabul edebiliyoruz.

ZAFER ALKAYA – CORNELIA GENEL MÜDÜRÜ



“Bize aşırı rezervasyon akışı yok. Fiyatlarla ilgili bir durum bu. Ölü fiyatlar veriliyor. Bu doğru bir metot değil. Piyasayı öldürmenin anlamı yok, geleceğe dönü bir takım hayati hatalar yapılmaması lazım.”

KAAN KAVALOĞLU – LİMAK HOLDİNG TURİZM GRUP BAŞKANI



“Tam kapanmayla ilgili rezervasyon artışı yok. Tam kapanma turizmi olumsuz etkiledi. Zor geçecek bir dönemdeyiz. Otellerde hiçbir yoğunluk olmayacak. Yabancı ve seyahat izni olanlar otellerde konaklayabilecek. Yoğunluk sadece yüzde 10 olur. Eski rezervasyon yapanların seyahat yapmasının sağlanması gerekiyor. Otellerde kurallara uyuluyor, sertifikalar var. Bu sistem tüm dünyaya örnek olmuş durumda. Otellere ilişkin güven var ve bu güveni olumsuzluğa çevirmemek için her türlü önlemi alıyoruz.”

SADECE SEYAHAT BELGESİ OLANLAR GİDEBİLECEK



Perşembe günü saat 19:00’dan itibaren başlayacak olan tam kapanmayla beraber bu tarihten sonra sadece seyahat izni olanlar otelde konaklayabilecek. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgede “Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirler arası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir.” açıklamasında bulunmuştu.

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