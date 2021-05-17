Tam kapanma sonrası dönüş başladı! Adım atılacak yer kalmadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketlilik başladı.

Bu sabah saat 05.00’da sona eren 17 günlük tam kapanmayı İstanbul’da geçirenler , 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan memleketlerine dönmeye başladı. Kırklareli’ne giden Erdinç Öztürk, "17 günü İstanbul’da geçirdim kısıtlamadan dolayı kaldık burada. Şimdi geri gidiyorum işimin başına" dedi.

Bursa’ya dönen Muradiye Tüfekçi de "Maalesef rehin gibi kaldık, iş yerim kapalı olduğu için kızıma gittim, bu süreci öyle değerlendirdim" şeklinde konuştu. Otobüs şoförü İbrahim Ömer, "İzmir’den döndüm, Marmaris’e gideceğim buradan. Şu an İstanbul’dan dönüşler yoğun, İstanbul’a gelişlerde o kadar yoğunluk yok. Ama yarın, bugün ne olur bilmiyorum" diye konuştu. Otobüs firması yetkilisi Ünal Örs, "Herhangi bir sıkıntı yok, daha henüz yoğunluk başlamadı, belki bugün yarın başlar" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA DURUM AYNI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nda da yoğunluk gözleniyor.



Havalimanının giriş bölümünden itibaren trafik ekipleri sürücüleri anonslarla uyarırken, dış ve iç hatlar bölümünün çıkışında, kente gelen yolcuların yakınları bekliyor. Seyahat edecek yolcular, İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) ve yer hizmeti Turkish Ground Service (TGS) ekipleri tarafından seyahat öncesi işlemleri yapılarak uçağa yönlendiriliyor.

Liman içindeki bilet satış ve rezervasyon bölümlerinde "tam kapanma" dönemine göre yoğunluk gözlenirken, havalimanındaki hijyen timleri ve diğer görevliler sosyal mesafe ve maske konularında yolcuları uyarıyor. Terminal binasına sadece biletli yolcular kabul ediliyor. Yolcu yoğunluğu nedeniyle terminal girişinde ve biletleme işlemlerinin yapıldığı kontuvarlarda kuyruklar oluşuyor.

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