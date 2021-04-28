Tam kapanma akını sürüyor! Ek seferler konuldu... Trafik durma noktasına geldi

Tam kapanmaya bir gün kala İstanbul’daki otogarda yoğunluk artarak devam ediyor. Biletler tamamen satılınca firmalar ek sefer koymaya başladı. Öte yandan Bodrum'da da görüntüler benzer... İlçede trafik durma noktasına geldi... Türkiye’nin önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı’nı kullanarak memleketlerine giden vatandaşlar da araç yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı.

Anadolu Ajansı Muhabiri Ali Ballı bölgedeki yoğunluğun son durumunu aktardı;

Yarın saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma tedbirleri öncesinde Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşayan vatandaşlar Bodrum'a gelmeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk kısıtlama saatine kadar devam ediyor. Yoğunluk sebebiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü de çalışma yürütüyor. Yoğunluk azaltılmaya çalışıyor.

Tam kapanmayla ilgili değil, yaz aylarında yaşanan trafik artık kış aylarında da yaşanıyor. Bunun sebebi ise koronavirüs sebebiyle ikinci konutlarında vakit geçirmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluktan kaynaklanıyor. Ekipler her gün sabahtan akşama kadar çalışma yürütüyor. Yarın 19.00'a kadar süreceğini tahmin ediyoruz.

EK SEFERLER KONULDU

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, İstanbul’un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor.

Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na adeta akın ediyor. Otobüs firmaları oluşan yoğunluktan memnun, ek sefer koymaya başladıklarını söylüyor. Bazı firma yetkilileri ise, "Arife günleri oluşan yoğunluğun aynısı. 1 senedir bu kadar yoğun olmamıştı otogar" dedi.

BOLU DAĞI’NDA ARAÇ YOĞUNLUĞU

Yarın başlayacak yasak öncesi çok sayıda sürücü Türkiye’nin önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı’nı kullanarak memleketlerine doğru yola çıktı. Yolun Ankara yönünde ulaşımda yoğunluk yaşandı. İstanbul istikameti ise boş kaldı. Yoğunluk nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmazken, akşam saatlerinde araç yoğunluğunun artması bekleniyor.

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