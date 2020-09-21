Tam gaz yerli üretim

OTOMOTİV dünyasının en zor yıllarından bir tanesi olarak gösterilen, hem ekonomik açıdan hem de üretim açısından markaların belirsizlik içerisinde bulunduğu 2020’de farklı senaryolar yaşanıyor. Volkswagen gibi dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden bir tanesi Avrupa pazarındaki düşüş ve pandemi etkileri ile büyük zararlar edip yatırımlarını durdurma kararı alırken, diğer tarafta Asyalı üreticiler gaza basmaya devam ediyor. Çinli elektrikli araç üreticileri, yatırımlarını hızlandırıp gelişmeye devam ederken, Güney Koreli Hyundai ise Türkiye’deki yatırımına ivme kazandırdı. İzmit’teki fabrikasından yollara çıkartacağı yeni modelleri için toplamda 240 milyon dolarlık yatırımı hayata geçirdi.

ARA VERMEDEN ÇALIŞTI

Güney Koreli markanın denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim merkezi olan Hyundai Assan, yıla hızlı başlangıç yaptı. Aralık 2019’da yeni i10’u bantlardan indiren şirket, 2020 Ağustos sonunda da yenilenen i20’nin üretimine başladı. Türkiye’de üretim koronavirüs salgını nedeniyle durduğunda bakım arasını da tamamlayan marka, otomotiv sanayisinin bakım arasını gerçekleştirdiği ağustos ayını ise çalışarak geçirdi ve yeni i20’yi banttan indirdi. Şimdi ise 2021’de yollara çıkartacağı yeni modellerin hazırlığını yapmaya başladı.

B-SUV MARTTA

Koreli markanın A ve B segmenti modellerinin üssü olan Hyundai Assan, şimdi de üçüncü bir modelin üretimi için hazırlanıyor. Hatchback modeli olan i20 platformu üzerinde üretilecek B-SUV için 70 milyon euro yatırım yapılıyor. Markanın Koreli Başkanı Ickkyun Oh, B-SUV modelinin üretiminin Mart 2021’de başlayacağını söyledi. Yepyeni bir araç olan B-SUV’un i10 ve i20’den sonra İzmit tesislerinde üretilecek üçüncü model olacağını ifade eden Ickkyun Oh, i20’de olduğu gibi B-SUV’da da hibrit versiyonu üretimin başlangıcından itibaren satışa sunacaklarını açıkladı.

‘ELEKTRİKLİ KONA MART 2021’

TÜRKİYE’deki elektrikli otomobillere ilginin artmaya başladığını belirten Genel Müdür Murat Berkel, “Kona EV Avrupa’da satışa çıktıktan sonra Türkiye’de henüz biz pazara sunmadan grey market üzerinden getirildiği ve 5 adet satıldığı konusunda duyumlar aldık. Elektrikli Kona modelini 2021’in ilk çeyreğinde satışa sunmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte bu yılın ekim ayında satışına başlayacağımız i20 ile yılın son çeyreğinde bu modelde 5 bin adetlik satış rakamı hedefliyoruz. Pazarın ise sene sonunda 650 binin üzerinde kapanacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN ‘N’ GÜÇLÜSÜ

GEÇTİĞİMİZ hafta sonu Marmaris’te Türkiye ayağı koşulan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) yarışan i20’nin altyapısı ve gövdesini Türkiye’de ürettiklerini vurgulayan Oh,“WRC’de kazanılan deneyimle hazırlanacak olan i20 N ve N Line’ın yine İzmit Fabrikası’nda üretilecek olması bizleri gururlandırıyor. Yaklaşık 20 milyon Euro civarındaki yatırımla i20’nin yüksek performanslı modeli olan i20 N ve sportif donanımlı i20 N Line üretimini de biz yapıp tüm dünyaya ihraç edeceğiz. Yeni i20 N, şu ana kadar Türkiye’de üretilen en güçlü otomobil olacak” dedi. Şu anda Türkiye’de üretilen en güçlü seri üretim otomobil olan, 180 beygir güç üretebilen Honda Civic 1.5 Turbo modelinin unvanını devralacak 1.6 litrelik motora sahip i20 N’nin, 200 beygirin üzerinde (204 beygir) bir güce sahip olacağı söyleniyor.