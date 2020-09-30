Tam donanımlı yaşlı bakımevi

Başkan Ergin inşaatın anahtar tesliminin bağışçı Cihan Şişman tarafından yapılacağını ifade ederek, mobilya ve tefrişatı Ayvalık Belediyesi’nin üstleneceği bilgisini verdi. Ayvalık Belediyesi Sebahat-Cihan Şişman Yaşlı Bakımevi adını taşıyacak olan merkez, Sahilkent Mahallesi’ndeki mülkiyeti Ayvalık Belediyesi’ne ait taşınmaz üzerine inşa edilecek.