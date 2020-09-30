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Ekonomi
Haber Giriş: 30.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tam donanımlı yaşlı bakımevi

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Tam donanımlı yaşlı bakımevi
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Ayvalık’ın tam donanımlı ilk yaşlı bakımevi için Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile bağışçı Cihan Şişman arasında protokol imzalandı.

Başkan Ergin inşaatın anahtar tesliminin bağışçı Cihan Şişman tarafından yapılacağını ifade ederek, mobilya ve tefrişatı Ayvalık Belediyesi’nin üstleneceği bilgisini verdi. Ayvalık Belediyesi Sebahat-Cihan Şişman Yaşlı Bakımevi adını taşıyacak olan merkez, Sahilkent Mahallesi’ndeki mülkiyeti Ayvalık Belediyesi’ne ait taşınmaz üzerine inşa edilecek.

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