Talep patladı gelir, kâr arttı

Çok sayıda şirketi vurup geçen pandeminin teknoloji şirketlerini pozitif etkilediği çok açık. Evden internet ve fiber hıza talebin patladığı geçen yıl Turkcell Grubu toplam gelirini yüzde 15.8 artışla 29.1 milyar TL’ye ulaştırdı. Grup bazında şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 12.3 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 42.2 oldu. Şirketin faiz vergi öncesi kârı (FVÖK) 6.3 milyar TL, FVÖK marjı ise yüzde 21.6 olarak gerçekleşti. Müşteri sayısını geçen yıla göre 1.1 milyon yükselten Turkcell, faturalı müşteri bazını ise net 1.6 milyon artırarak bu alanda son 11 yılın rekorunu kırdı.

Şirketin 2020 yılı bilanço sonuçlarını ve bu yılki hedeflerini açıklamak için ekonomi basını ile bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, net kârın 2019 ile karşılaştırıldığında yüzde 30.5 artarak 4.2 milyar TL’ye çıktığını mobil bileşik ARPU (M2M Hariç) büyümesi yıldan yıla yüzde 15 artışla 49.1 TL’ye ulaştığını duyurdu.

Erkan, “2020-2022 dönemi için belirlediğimiz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Bu kapsamda 2021 yılı için yüzde 14- yüzde 16 bandında gelir büyümesi, yaklaşık 14 milyar TL aralığında FAVÖK hedefliyoruz. Ayrıca 2020 yılında yüzde 18,5 olan operasyonel yatırımlarımızın gelire oranı ise yüzde 20 olarak gerçekleşecek” dedi. Murat Erkan’ın basın toplantısında söylediklerinden öne çıkanları şöyle derledik:

1.6 MİLYON YENİ MÜŞTERİ

Müşterİ odaklı stratejimiz, yenilikçi ve zengin içerikli tekliflerimiz, dijital kanallarla güçlenen geniş satış ağımız ve akıllı yönetilen hızlı altyapımız sayesinde yılı 1.1 milyon net abone kazanarak noktaladık. Böylece her yıl 1 milyonun üzerinde müşteri kazanma hedefimizi bu yıl da başarıyla gerçekleştirdik. Faturalı abone bazımız ise 1.6 milyon net müşteri kazanımı ile son 11 yılın rekorunu kırdı. En büyük motivasyon kaynağımız müşterilerimizin bize gösterdiği bu ilgi ve Türkiye’nin Turkcell’i tercih etmesi.”

DİJİTAL ABONELİK ÇAĞRISI

Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde aslında artık dijital kanallardan tüm abonelik süreçlerini müşterilerimize sunabilecek durumdayız. Yani özellikle bu pandemi döneminde müşterilerimiz cep telefonlarından kolayca abonelik başlatabilecek ve diğer tüm işlemlerini yine evlerinden çıkmadan dijital olarak kolayca yapabilecekler. Hatta bu teknoloji sayesinde artık tüm bu işlemler daha da güvenli bir hale gelmiş olacak. Bu konudaki düzenleyici kurumların herkese uygun yaygın bir teknoloji üzerinden dijital abonelik işlemleri için gerekli düzenlemeleri hayata geçirme konusunda destek sunmasını bekliyoruz.”

FİBER ABONE KATLANDI

Müşterilerimizin pandemi nedeniyle evde daha fazla zaman geçirdiği 2020 yılında sabit genişbant tekliflerimize artan talebin gücüyle net 180 bin fiber abonesi kazandık. Mobil şebeke üzerinden fiber hızında kesintisiz ev interneti hizmeti sunduğumuz ürünümüz Superbox’ta büyük bir başarıya imza attık. Superbox abone sayısı, hızlanan talep ile net 268 bin artarak 591 bine ulaştı. Ayrıca, bu yıl net 152 bin IPTV abonesi kazandık ve toplamda 871 bine ulaştık.”

BİP, TV+ ŞİRKET OLDU

Turkcell’in stratejik hedefleri doğrultusunda 2020 yılında BiP, TV+, fizy, Lifebox gibi uygulamalarımızı ayrı birer şirket olarak yeniden yapılandırdık. TV+ Ready, Turkcell Dijital Güvenlik Servisi, lifebox transfer, bireysel ve kurumsal YaaniMail e-posta gibi yeni servislerin yanı sıra, artan video konferans ihtiyacını karşılamak için BiP Meet uygulamasını da müşterilerimize sunduk. Tüm bu aksiyonlarımız sonucunda dijital servislerin tekil gelir büyümesi yüzde 26 oldu. 2021’de ücretli kullanıcı bazını genişletmeyi, GAMEPLUS markamızla bulut oyun ile oyun yayıncılığı gibi yeni alanlarda atılımlar yapmayı hedefliyoruz.”

BİP’LE WHATSAPP’IN FARKI

WhatsApp’ın geçtiğimiz günlerde kullanıcılardan ‘bilgi paylaşımı’na yönelik istediği izin ve yetkiler çok konuşulmuştu. Birçok kullanıcı Whatsapp’ı bırakarak alternatif uygulamalara geçeceğini açıklamıştı. Bu aşamada Turkcell’in yerli uygulaması BİP de ön plana çıkmıştı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan toplantı sonunda Whatsapp’ın istediği izin ve yetkilerin BİP’te de istenip istenmediğini veya gelecekte istenme olasılığını sormamız üzerine şunları söyledi: “Whatsapp, istediği paylaşımla ilgili yetkileri opsiyonel hale getirmiyor. Tabi biz de müşterilerimizden veri paylaşımı istiyoruz ama ‘Bu veriyi paylaşmazsan bu uygulamayı kullanamazsın’ demiyoruz. Ama paylaşımı istemezse, kontrol müşteride. Bu bir uygulamada olan şeyler ama Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalma söylemi daha büyük bir resim. Türkiye bir üçüncü dünya ülkesi değil. Birey olarak ben bir başkasının benim üzerimden bedel ödemeden para kazanmasına müsaade etmeyeceğim, Turkcell için, şirketim için de müsaade etmeyeceğim, ülkem için de buna müsaade etmemem lazım. Kimsenin bedel ödemeden buna erişmesine müsaade etmememiz lazım, ülkenin de buna izin vermemesi gerek.”

PAYCELL POS’LANDI

Paycell’deki yıllık işlem hacmi 9 milyar TL’ye ulaştı. Kolay kullanılabilir ve güvenli ödeme altyapısıyla öne çıkan Paycell’in 3 aylık aktif kullanıcı sayısı 4.7 milyona çıktı. 2 bin üye iş yerinde geçerli olan Paycell’in üye iş yeri çözümlerine bu yıl mobil POS ürününü de ekledik. Paycell Android POS cihazıyla tahsilat, stok takibi, e-fatura gibi süreçler tek bir platform üzerinden yönetilebilmesi avantajı sunarak üye iş yerlerine maliyet avantajı ve verimlilik sağladık.”



İNTERNET TRAFİĞİ COŞTU

4.5G şebekemiz, 1.4Gbps hızıyla, dünyanın en gelişmiş mobil iletişim şebekelerinden biri. 2019 yılına göre, toplam internet trafiğimizde yüzde 76, mobil data trafiğimizde yüzde 66, Superbox trafiğimizde yüzde 292, sabit bireysel trafiğimizde yüzde 67 ve ses trafiğimizde yüzde 5’lik artışlar gözlemledik. Pandemi döneminde artan bu trafiği güçlü altyapımız sayesinde kolaylıkla yönettik.”

YERLİ 5G İÇİN DESTEK

5G’ye hazır olduğumuzu geliştirdiğimiz ürün ve servislerle her fırsatta gösteriyoruz. Sahip olduğumuz güçlü altyapının 5G’ye geçişimizi kolaylaştıracağına inanıyorum. Ancak Cumhurbaşkanımızın ‘Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G’ye geçemeyiz’ şeklindeki açıklamasında da işaret etiği gibi, 5G ile ilgili yerli teknolojileri geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye’de yerli ve milli bir 5G çözüm ekosisteminin oluşturulmasına destek veriyoruz.”