Talep azaldı fiyat yüzde 25 düştü

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Fiyatların gerilemesinde alım gücünün düşmesi ve turizm bölgesindeki durağanlığın rol oynadığını belirten sektör temsilcileri, talebin yüzde 50’ye kadar düştüğünü söyledi. Öte yandan sektörde, ağustostan itibaren sanayicilerin üretim için et alımı yapmaya başlayacak olmasının getirdiği bir fiyat artışı beklentisi de var.

TEZGÂHA YANSIMADI

Hürriyet’e konuşan Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, “Bayram öncesi karkas ette kilogram başına 380 lira civarında olan toptan fiyatlar bugünlerde 300 liraya kadar düştü. Bir ayda karkasta yüzde 25’lik bir fiyat gerilemesi oldu. Ama biz bu yansımayı perakende pazarında çok fazla göremiyoruz. Neden göremiyoruz; kasap, market ya da bu işle uğraşanlar satışların düşmesiyle azalan miktarda para kazanamadığı için çok fazla değişime gitmedi. İkinci olarak bu maliyet endeksli bir fiyat düşüşü değil. Talebe bağlı, talep darlığı nedeniyle bir fiyat azalması söz konusu. O nedenle bunu herkes tezgâhlarına yansıtmadı” değerlendirmesinde bulundu.

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AĞUSTOS’A DİKKAT

Kırmızı et talebinin kasaplarda ve şarküteride yüzde 50’ye kadar gerilediğini anlatan Yücesan, bunun nedenini ise alım gücünün düşmesi ve turizm bölgelerinde yaşanan durgunluğa bağladı. “Ağustos’un 15-20’si gibi sanayici karkas et toplamaya başlayacak” diyen Ahmet Yücesan, bu tarihten sonra oluşacak talepten dolayı fiyatların yeniden 380 liraya kadar çıkabileceğini öngördüklerini sözlerine ekledi.

KIYMANIN KİLOGRAMI OCAKTA 450 LİRAYDI

Kırmızı et fiyatlarının izini reyonlarda da sürdük. Ocak 2024 döneminde piyasada kıymanın kilogram satış fiyatı ortalama 400-450 civarındaydı. Bugün ise kasap ve marketlerdeki güncel fiyat 525 ila 675 arasında değişiyor. Et ve Süt Kurumu (ESK) anlaşmalı Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi marketlerde ise kıyma 390 liraya satılıyor. (Söz konusu marketler piyasaya göre karkas etlerini ESK’dan yüzde 20-25 daha uygun fiyata alıp-satıyor.)