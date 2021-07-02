Taksitte yeni dönem

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), makro ihtiyati tedbirler kapsamında, kredi kartlı alışverişlerde taksit sayısını düşürürken, taşıt kredilerinde de süreyi 12’şer ay kısalttı.

SINIR 5 BİN LİRA

BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, kredi kartlarında taksitlendirme imkânı, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda 6 aydan 3 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 9 aya indirildi. Fiyatı beş bin liradan fazla olan televizyonlarda da taksit sayısı sınırlandırıldı. Buna göre televizyonlardaki taksit sınırı için geçerli olan 3 bin 500 lira rakamı 5 bin liraya çıkarıldı. 5 bin liraya kadar olan televizyonlarda kredi taksit sınırı 9 ay olurken, fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan televizyon alımlarında taksitlerin 4 ay olarak uygulanmasına devam edilecek.



12 AY KISALDI

Taşıt alımlarına yönelik kredilerde de süreler 12’şer ay kısaltıldı. Buna göre satış fiyatı 120 bin lira ve altında olan taşıtlar için kullandırılan kredilerde vade 60 aydan 48 aya düşürüldü. Satış fiyatı 120 bin liranın üzerinde olup, 300 bin liranın altında kalan taşıtların kredilerinde ise düne kadar vade sınırı 48 aydı. Alınan kararla bu süre 36 aya indirildi. Satış fiyatı 300 bin lira ile 750 bin arasında olan taşıtlarda ise, krediler için vade süresi 36 aydan 24 aya indirildi. Satış fiyatı 750 bin liranın üzerinde olup, 1 milyon 500 bin liranın altında olan taşıtlarda ise, kredi vadesi 24 aydan 12 aya düşürüldü.

YÜZDE 50’Yİ GEÇEMEYECEK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun aldığı bir diğer kararla da, taşıt kredilerinde kullanılabilecek kredi tutarı sınırlandırıldı.

Buna göre, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıtlar için mevcut oranlar devam edecek. Satış fiyatı 120 bin liranın üzerinde olup, 300 bin liranın üzerinde olmayan taşıtlarda ise kredi oranı yüzde 50’yi geçemeyecek. Satış değeri 300 bin liranın üzerinde olup, 750 bin liranın üzerinde olmayan taşıtlarda ise oran yüzde 30’un üzerine çıkamayacak. Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olmayan taşıtlar için ilgili oranın yüzde 20’yi aşamamasına ve nihai fatura değeri 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olan taşıtlar için oranın yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verildi.

RİSK AĞIRLIKLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Bireysel ihtiyaç kredileri ve ihtiyaç kredilerine ilişkin risk ağırlıklıkları da değiştirildi. Buna göre bireysel kredi kartlarında 1-6 ay arasındaki taksit ya da nakit çekimlerde yüzde 75 olan risk ağırlığı yüzde 100’e, 6 ay üzerinde olanlar yüzde 150’ye yükseltildi. İhtiyaç kredilerindeki risk ağırlıkları ise 1-12 ay vadeli kredilerde yüzde 75’ten yüzde 100’e, 1 yıl ve üzeri vadede ise yüzde 75’ten yüzde 150’ye yükseltildi.

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